Drikk norsk på 17. mai!

Små, bevisste val til kvardag og fest er med på å sikre framtida til norske fruktbønder.

Vi bør velje bort dei franske vinane og heller drikke norsk sider, meiner innsendaren. Sider vert tilverka av eple frå mellom anna her i Hardanger.

Svein Jarle Slinde Fruktbonde, Sogndal

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Snart byrjar aviser og anna media å fyllast opp med anbefalingar om champagne og anna sprudlande vin. Champagnefrukost på 17. mai er relativt nytt, og ifylgje Dn.no vart det seld over ein million liter med sprudlande vin i mai 2021 åleine.

Det er eit paradoks at me skal fylla nasjonaldagen vår med importert drikke, der me har so mange gode alternativ hjå oss sjølve.

Norsk alkoholfri fruktdrikke, og sprudlande sider/cider, vinn det som er av prisar ute i verda (totalt 37 gull-, sølv- og bronsemedaljar under Ciderworld i Frankfurt i 2022!).

Det er ikkje naudsynt med boblar frå utlandet på nasjonaldagen, meiner Svein Jarle Slinde.

Dette burde vore alternativet på borda våre denne dagen, i alle fall burde det ha ein betydeleg større del av marknaden. Eit slikt val, på ein slik dag, vil gi eit enormt løft for den norske produksjonen, og ein vil vera med på å sikre både økonomi og rekruttering i frukt- og bærbransjen.

I 2021 var den norske siderproduksjonen på under ein halv million liter, så det er ikkje store endringane som skal til for å løfte dette inn i framtida.

Fruktblomstringa i Hardanger, Sogn, Nordfjord og andre stadar til 17. mai er avhengig av ein god vår – og at bonden får godt nok betalt for frukta si til å leva av det.

Små, bevisste val til kvardag og fest er med på å sikre framtida til norske fruktbønder.

Kva føretrekk du i glaset på 17. mai? Bobler frå utlandet Norsk sider Norsk fruktdrikk Anna