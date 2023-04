Kjeltring til det motsatte er bevist

Så skjedde det altså. Shaming i full offentlighet, på selveste Bybanen.

Får man bot på Bybanen, nytter det ikke å klage før man har betalt, skriver innsenderen.

John Alden Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som sporadisk og impulsiv bruker av all kollektivtransport, grunnet utstrakt bruk av egne ben og tohjulinger, kjøper jeg billett hver gang kollektivtilbudet skal benyttes.

Med gåavstand på 20 minutter til byen kan jeg bestemme meg for å ta buss idet jeg passerer holdeplassen. Som ofte betyr at jeg løser billett i siste sekund, kanskje til og med etter at bussen har åpnet dørene.

Dette scenarioet gjelder også‏ Bybanen, jeg bestemmer meg oftest helt plutselig. Ruller Bybanen inn på holdeplassen i samme øyeblikk som jeg har bestemt meg, løser jeg billett på vei inn i vognen. Utrolig upraktisk å la en bane gå fra meg fordi jeg er en kronisk sen beslutter eller ankommer.

John Alden mener det bør være mulig å bruke smarttelefoner til å automatisk løse billett når man går inn på buss eller bane.

En rød og essensiell tråd i denne noe ureglementerte praksisen er at jeg ALDRI har reist, eller har tenkt å reise gratis. Det er et smålig tyveri jeg aldri ville nedlate meg til å praktisere.

Og selvfølgelig, når det nå en gang ble kontroll på en av mine hypersjeldne turer, så var jeg selvsagt ekstra sent ute. Med påfølgende påstand fra kontrollør: «DU løste billett da du så oss!» Fordi skanner avslørte noen sekunder i min disfavør, som gjorde det mulig å klesse den tesen midt i trynet mitt.

Billett-appen har for øvrig glimrende muligheter i seg; denne kunne, ved hjelp av smarte mobiler, muliggjort ombordstigning uten å løse billett manuelt.

Den kunne enkelt og greit registrert, med min godkjennelse, selvsagt, via GPS, Google, eller andre lokaliserings- og betalingsinnretninger på mobilen, at jeg nå var ombord på buss eller bane, og at betaling da gikk automatisk.

Slik kunne man også lagt til rette for sentrums- eller x-antallstoppbilletter, fra f.eks. Byparken til Bystasjonen, for hyggelige ti kroner eller noe. Det er kanskje noe å tenke på?

Så ble jeg, blodrød i toppen, med en oppdragelse som var basert på hva alle andre måtte tenke, «shamet» i en overbefolket vogn, med høytopplesning av navn, telefon og adresse. Mer moderne form for gapestokk finnes ikke.

Å protestere gjør bare situasjonen verre; kontrollørene har klare regler å gå etter, de bruker skannere og kan ikke fravike etablerte rutiner og praksis.

Deres apparat forteller at jeg reiser uten gyldig billett. Så sier de høflig at jeg betaler først, og klager skriftlig etterpå. Jeg så gjorde. Mail er sendt – men jeg har ingen forhåpninger.

Smiting er i vinden som korona var det i 2020. Og det er en ufyselig småkjeltringvirksomhet. Nå skal smiterne tas, heldigvis. Midt i denne etterspurte og høyst velkomne jakten, gjør man «alle» til kjeltringer, enten man har tenkt å smite seg eller ikke.

Jeg er enig i at smiterne skal tas, med alle lovlige midler. Et godt kollektivtilbud er et spleiselag og er helt avhengig av at alle brukere betaler.

Men det kan ikke være sånn at i iveren på å få alle til å betale for turen de er med på, bøtelegger folk som overhodet ikke hadde som intensjon å unnlate å betale.

Innsenderen er en spontanbruker av Bybanen. Det kan skape krøll under billettkontroll.

Skyss svarer:

Takk for innspill og tilbakemelding. Vi setter pris på at du ser verdien av billettkontroller, da kollektivtilbudet avhenger av et «spleiselag».

Dessverre skjer det at noen forsøker å lure seg unna å bli tatt i snik, ved å kjøpe billett når de ser kontrollørene. Regelen er derfor at du må ha gyldig billett før påstigning.

For kontrollørene er det vanskelig å vite hvem som har forsøkt å snike, og hvem som bare har vært for sent ute med billettkjøpet. Når det skrives ut gebyr, opplyses det samtidig om klagerett.

Når du har klaget på gebyret skriftlig, vil det gjøres en ny vurdering av en saksbehandler som kan gjøre en mer helhetlig vurdering, og samtidig sikre likebehandling. De kommer tilbake til deg så snart de har anledning.

I en hektisk hverdag kan det skje oss alle at vi tar et impulsivt valg, og hopper på bussen eller banen. Da kan det være en god løsning å kjøpe en av våre periodebilletter. Rent økonomisk vil en 30-dagers periodebillett eksempelvis lønne seg allerede med fem enkeltreiser i uken.

Da kan du, med en noe lavere puls og god samvittighet, beholde din impulsive livsstil. I tillegg sikrer du deg mot å bli tatt uten billett ved en kontroll.

Karoline Rage, pressekontakt, Skyss