Bergen er blitt Nordens narkoreir

Like ved Korskirken hadde jeg og min datter fri utsikt til narkoreiret i det som en gang var hyggelige smau. At dette aksepteres, er ubegripelig!

Området rundt Korskirken fremstår som en nedtagget søppelplass, mener innsenderen.

Trude Helén Hole Forfatter, journalist, sommelier og kunstner

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergen by, Norges stolthet, har gått fra å være Nordens Paradis til Nordens narkoreir, hvilket er en tragedie og en stor skam!

Jeg har som bergenser, forfatter og journalist skrevet mange artikler om Bergen opp igjennom årene, der jeg har fremhevet alt fra vår fantastiske beliggenhet mellom hav og fjell, idylliske brosteinsbelagte gater og trange smau, vår unike historie og historiske bygg, og ikke minst bergenserne selv med sitt herlige bergenske lynne.

Trude Helén Hole er bergenser. Etter et opphold i påsken har hun ikke lenger lyst til å anbefale folk å reise til Bergen.

Men nå er det slutt. Jeg har simpelthen ikke lenger lyst til å anbefale folk å dra til Bergen, nå som byen fremstår som et åpenlyst narkoreir, for det er pinlig, skammelig og dypt tragisk.

I 2023 var planen min å flytte hjem til Bergen etter flere tiår i utlandet og på Østlandet. Men nå har jeg ombestemt meg, jeg har rett og slett ikke lyst å beskue denne tragedien hver eneste dag, og jeg forstår ikke hvordan bergenserne og næringslivet kan akseptere at Bergen nå er blant Nord-Europas største narkoreir.

I påsken bodde jeg og min datter en hel uke på hotell like ved Korskirken med fri utsikt til det begredelige narkoreiret i det som en gang var hyggelige smau ved Korskirken. Fra tidlig morgen til sen kveld så vi åpenlys narkotikahandel der heroin og annen dritt skifter hender, og skudd settes på ung som gammel.

Fra tidlig morgen til sen kveld er det åpenlys narkotikahandel her i Vågsbunnen, skriver innsenderen.

Her løses uenigheter med trusler, rop og skrik, samt tyveri og åpenlys vold. Også turister og forbipasserende får unngjelde. Hvordan ble det slik?

Åpen russcene midt i hjertet av sentrum og byens største turistattraksjon.

I tilknytning til Bryggen, som er byens største turistattraksjon, ligger altså middelalderkirken Korskirken, som har overlevd mye i sitt snart tusenårige liv. Kirken overlever nok narkotika også, men gjør Bergen det?

I dag fremstår Korskirken som en nedtagget søppelplass med skitne, stinkende og overfylte søppelcontainere fint «dandert» utenfor kirken. De en gang så vakre brosteinene er dekket av sprøytespisser, søppel, sigarettstumper, menneskelig avføring, matrester, knust glass og annet avfall etter byens løse fugler.

At dette aksepteres midt i en turistbys største turistattraksjon, er ubegripelig!

Korskirkeallmenningen er blitt en åpen russcene i hjertet av sentrum, mener innsenderen.

Hvorfor stilles ikke politikere, kommunen og politi til ansvar? Galskap er å gjøre det samme om igjen og/eller la alt bli ved det samme og forvente et annet resultat. Det er også galskap å tro, når mye tyder på at kriminalitet og narkotikaomsetning er økende, at dette skal reverseres eller forsvinne av seg selv. Det gjør det nemlig ikke.

Før var Nygårdsparken kjent som Nord-Europas største åpne russcene.

Nygårdsparken, som lenge var kjent som Nord-Europas største åpne russcene, ble stengt, og russcenen forflyttet seg til andre siden av Puddefjordsbroen, nærmere bestemt Gyldenpris, og Bergen sentrum.

Skal narkotika være Bergens nye turistattraksjon? Mange fryktet at narkotika, vold, uro og kriminalitet ville forflytte seg til Bergen sentrum, og de fikk altså helt rett. Kirkens Bymisjon og Møtestedet har resultert i at Korskirken er blitt et narkoreir.

Les også Kommentar: Ungdom fyrer ikkje opp jointen meir enn før

Dette skjer på bekostning av bergensere og turistenes trivsel og trygghet, samt arbeidsplasser og næringsliv. Det er på tide bergenserne nå stiller kommune, politikere og politi til ansvar. Endringer må kreves nå – og ikke «på sikt».

Narkoreiret i Bergen sentrum må brytes opp, politiet må patruljere daglig, de kriminelle langere må fengsles, og narkotiske stoffer må fjernes fra gatene.

Endringer må kreves nå – for en ny turistsommer står for døren.

Dette handler om Bergen by og stolthet, og våre barns fremtid. At ingen gjør noe som helst for å fjerne narkoreiret ved Korskirken, er bare dypt tragisk!