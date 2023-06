Vi trenger en baderevolusjon

Det må bli billigere, ikke dyrere, å bade i ferier og helger.

Rødt-lederen i Bergen, Hege Elna Mikkelsen, mener Bergen bør følge Oslos prispolitikk på svømmeanlegg.

Hege Elna Mikkelsen Leder i Rødt Bergen og 5. kandidat til Bergen bystyre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg hater å starte en samtale med «i Oslo har de», men i Oslo kommune har de altså nettopp vedtatt at alle skal ha råd til å ta med ungene og bade.

Fra før har de satt ned prisen på barnebilletter til 30 kr og gitt ungdommer barnepris. Fra sommerferiens første dag kan en voksen med ta med seg tre barn gratis på bading. Tilbudet gjelder i alle ferier og helger ut året.

Å ta med seg tre barn på bading er nå mer enn dobbelt så dyrt i Bergen som i Oslo.

I Bergen gjør Ado Arena gjør det motsatte og setter opp prisene for bading i helger og ferier, en praksis daværende idrettsbyråd Tvinnereim rykket ut på dagen og forbød da BT belyste dette i en leder før vinterferien i 2020.

Hva som har skjedd siden, er uklart, men det er tydelig at BT må på banen igjen som badeprisregulerende medium.

En voksenbillett i helg/ferie koster det samme som i Oslo, 160 kr. Men der tre barn går gratis på denne billetten i for eksempel Frognerbadet eller det nybygde Manglerudbadet, koster det minst 400 kr for en voksen å ta med tre unger på Ado for å plaske, hoppe, herje og vedlikeholde livsviktige svømmeferdigheter.

For mange familier er dette veldig mye penger –og noe man veldig sjelden har råd til å unne seg.

Les også Ny skrivekonkurranse i BT: «Min historie om kjærlighet»

Baderabatten til Oslo er et flott politisk tiltak som gir alle barnefamilier bedre ferier, og som tar hensyn til at ikke alle familier er to pluss to. Men før man går i den vanligvis rettmessige fistelen over alt Oslo får, må det poengteres at dette er en av de tingene Oslo faktisk gir.

Det er kommunen som gir dette til innbyggerne sine, og som bygger ut et formidabelt badetilbud for hele byen og alle som kommer på besøk, med nye flotte badeanlegg i alle bydeler. Raymond Johansen kaller det en «revolusjon i badetilbudet».

Ado Arena åpnet i 2014 og er oppkalt etter svømmelegende Alexander Dale Oen, som døde i 2012, 26 år gammel.

Selv om Oslo rett nok velter seg i ekstra byfylkepenger og alskens gratis nasjonalskatter og infrastruktur, er det ikke slik at de ligger så langt foran alle andre på dette området.

Det er heller Bergen som henger etter. På Askøy koster det til sammenlikning 30 kr for barn og 80 kr for voksne å dra i svømmehallen, i Øygarden 50 og 90. Prisen på offentlig bading bestemmes politisk og er fullt mulig å gjøre noe med!

Bading er en aktivitet som ikke krever utstyr, og hvor man legger igjen materielle forskjeller i garderoben. Det er et viktig folkehelsetiltak som gir enormt mye glede for investeringen. Prisene burde senkes så alle foreldre og barn kunne bade sammen, og aktivitetskortet burde gi fri bading i alle ferier.

I en by som Bergen, hvor det kanskje, kanskje ikke blir sommer hvert år, ville det bety mye for familier å ha tilgang på bading og moro i hele ferien.

Det ville bety mest for dem som ikke reiser bort, men kanskje også gi mindre behov for å reise bort i det hele tatt, og bidra til at flere familier heller tilbringer ferien i verdens beste by. Vi trenger en baderevolusjon!