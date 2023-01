Historieløst om Troldhaugen

Navnebyttet viser en mangelfull forståelse for Grieg som merkevare.

Innsenderen mener museumsnavnet til Troldhaugen må inneholde navnet Grieg.

Øyvind Aase Forfatter og pianist

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Like før nyttår ble det kjent at Kode endrer navnene på sine museumsbygg. Nå er det sikkert bare av det gode at navn og betegnelser som Permanenten, Stenersen og Rasmus Meyer gjenoppstår i den bergenske kulturfloraen og igjen kommer på folks lepper. At Edvard Grieg Museum Troldhaugen nå blir redusert til å hete Troldhaugen, er derimot mer problematisk.

Edvard Griegs tremenning Joachim Grieg, som for hundre år siden i år skjenket Troldhaugen til daværende Fana kommune, hadde også sine meninger om hvilket navn det planlagte museet til Griegs minne skulle ha.

I Joachim Griegs gavebrev til kommunen fra desember 1923 heter det at «Eiendommens bruksnavn skal i fremtiden være Troldhaugen.» Giveren skilte imidlertid tydelig mellom bruksnavn og museumsnavn.

I dette gavebrevet fra 18. desember 1923 gir Joachim Grieg eiendommen Troldhaugen til daværende Fana kommune.

I et brev til Nina Grieg høsten 1925 skriver Joachim Grieg at «Deres navn skal være med» i museumstittelen. Våren 1928 åpnet «Nina og Edvard Griegs hjem» for første gang dørene. Dette var komponisthjemmets navn inntil det ble omdøpt til «Edvard Grieg Museum – Troldhaugen» i 1995.

Når Kode nå for første gang i Grieg-museets historie fjerner hovedpersonens navn fra museumstittelen, er det noe av et paradoks, om vi legger Kodes egne motiver for navneskiftet til grunn.

«Vi forvalter og formidler Norges felles kulturarv, (…) Vi endrer på navnene for å reflektere denne arven. Vi gjør det blant annet med å løfte frem navn med lange tradisjoner, og navn som hedrer de som har gjort oss til det museet vi er i dag», opplyser strategi- og kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad på Kodes hjemmeside.

Øyvind Aase skriver for tiden på en bok om Troldhaugens historie.

Edvard Grieg, Norges fremste musikalske trekkplaster, er uløselig forbundet med navnet Troldhaugen, som komponisten selv omtalte som sitt «beste opus». Troldhaugen er utenkelig uten Grieg.

At Griegs navn nå blir borte fra museet, som opprinnelig ble opprettet i hans og ektefellens navn, er ikke bare et historieløst anslag mot den kulturarven Kode forvalter.

Hva bør museet hete, synes du? Edvard Grieg Museum Troldhaugen Troldhaugen Nina og Edvard Griegs hjem Kode Paradis

Navnebyttet viser også en mangelfull forståelse for Grieg som merkevare, og synes å bekrefte de dystre spådommene som ledsaget konsolideringen av kunstmuseene og komponisthjemmene i Bergen i 2006/2007.

Da Edvard Grieg Museum Troldhaugen kom inn under Kode-paraplyen, var det grunn til å frykte at de små museene ville bli mindre synlige innenfor den nye museumsenheten. Likevel så vel knapt noen for seg at Grieg selv skulle bli usynlig og fjernes fra museumsnavnet.