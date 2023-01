Kraftranet på Vestlandet

Tilliten mellom stat og kommune er no broten.

Fleire kraftkommunar får inndrege store pengesummar av staten som dei har tent på sal av konsesjonskraft. Biletet er frå Mauranger i Kvinnherad kommune.

Kjartan Haugsnes Varaordfører i Vaksdal (SV)

Regjeringa lanserte noko heilt nytt og unikt for kommunesektoren 28. september 2022.

Her vart nyheita om at inntil ein tredjedel av kompensasjonen for vertskommunane for kraft – sokalla konsesjonskraft – vert inndrege over rammetilskotet i 2023.

Tanken var at kommunar som tente godt på sal av konsesjonskraft i 2023, skulle bidra til landet som heilskap.

Kommunar med konsesjonskraft var ikkje avvisande til dette – ekstraordinære inntekter gjev eit ansvar i ekstraordinære tider. No ligg føre fasiten. For svært mange kommunar vart fasiten at langt over den varsla tredelen inndrege i rammetilskotet.

For Vaksdal kommune er fasiten om lag 60 prosent. Vaksdal kommune er ein liten fråflyttingskommune med om lag 3800 innbyggjarar. Staten si rekning til oss for 2023 er på om lag 84,9 millionar kroner.

For Voss er fasiten 87 millionar, Kvinnherad 131 millionar osb. For Vestland fylkeskommune vert trekket 187,4 millionar.

Samla skal kommunane og fylkeskommunen Vestland få redusert rammetilskotet frå staten med dryge 875 millionar kroner i 2023. Pengar som kunne gått til tenester, investeringar og utvikling på Vestlandet.

Innsendar Kjartan Haugsnes (SV) (fra v.), ordførar i Vaksdal, Hege Vik (Sp) og ordførar på Voss, Hans Erik Ringkjøb (Ap), reagerer alle på behandlinga dei får frå staten.

Fram til regjeringa si pressemelding kvelden 22. desember, og i god tid etter at kommunane hadde vedteke sine budsjett for 2023, var signala at 1/3 del av gevinsten ville gå attende til staten. Julegåva var av den bitre sorten.

Dette er ikkje eit bidrag, men eit distriktsfiendtleg ran. Det set nokre kommunar i særs vanskelege situasjonar. Fleire har no ikkje lovlege budsjett. Kutt i tenestetilbod vert realitet. I tillegg vert prinsippa som har bore samarbeidet mellom kommune og stat i 100 år, gjennom elektrifisering av Noreg, forkasta.

Konsesjonskraft er ikkje skatt – men kompensasjon til kommunar for øydelagt natur, for avgrensingar i næring, for tap av artsmangfald og endra landskap. Dette er ei ordning som har stått fjellstøtt gjennom oppbygginga av Noreg som industri- og kraftnasjon.

Dette er for Sp og Ap ikkje godt nok lenger. Dette vert saldert vekk for tre milliardar kroner til ein søkkrik og no uføreseieleg stat.

Det grøne skiftet er avhengig av at stat og kommune samarbeider og har tillit til kvarandre. Den tilliten er no broten. Ved neste krossveg, når nye kraftliner skal byggjast, nye kraftverk planleggjast, nye bidrag til storsamfunnet skal utformast, vil ein møte eit Kommune-Noreg som set store spørjeteikn til om staten er til å stole på.

Prosessen rundt konsesjonskrafta 2022 gjev eit rungande nei til det spørsmålet.