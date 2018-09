Å tillegge andre følelser er den verste hersketeknikken av alle.

De fleste har vel fått spørsmål om det. Men å tillegge andre følelser er den verste hersketeknikken av alle. Ikke bare er det kjipt å bli tillagt følelser man kanskje ikke har, men å skulle forklare seg eller påpeke at det er en hersketeknikk, forverrer ofte situasjonen. Da blir du gjerne antatt å være enda surere fordi du tar en mer alvorlig tone. Altså en ond sirkel.

Å bli tatt for å være sur gjør en heller ikke så mye gladere.

Begrepet «sur» forveksles ofte med andre ting, som for eksempel å være provosert av noe eller noen, altså sint. Da er det noe som må løses opp i. Å være lei seg eller såret. Å ha lavt energinivå, eller rett og slett være trøtt. Alt dette er noe helt annet enn å være sur.

Om man kjenner på noe av dette, er sur det siste man trenger å bli kalt. Ser du derimot at et menneske ikke har det så greit en dag, er det uansett en dårlig tilnærming å spørre om eller påstå at han/hun er sur.

De fleste prøver jo tross alt så godt de kan å være grei.

Å gå rundt og surmule er forhåpentligvis noe man legger fra seg i barnehagen.

Stopp bruken av denne ekstremt lite gjennomtenkte hersketeknikken. Bare stopp.