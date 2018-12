Vi har mer enn nok mat og ressurser til 10 milliarder mennesker.

Oseanograf Ola M. Johannessen mener i BT torsdag 20. desember at befolkninsgsvekst er et avgjørende hinder for å nå vår klimamål. Han er i godt selskap.

Vi nå nærmer oss nå «sannhetens øyeblikk» der Norge som land må avrunde oljenæringen, og der nordmenn som folk må endre sin levemåte når det gjelder transport og kjøttforbruk. Da begynner flere og flere å snakke om en årsaksfaktor som det ikke er mulig å gjøre noe med.

Nesten daglig hører jeg fra det folk, særlig dem med høy utdanning og gode jobber. De har lest i bøker og tidsskrifter at befolkninsvekst er det store problemet, og legger fram tall og statistikk med bravur, slik Joannessen gjør.

Effekten er - kanskje utilsiktet - at vi kan bruke dette som en unnskyldning for la være å omstille oss fordi det likevel ikke nytter når vi snart er 10 milliarder mennesker. Men som avdøde professor Hans Rosling helt glimrende påviste: Vi har mat og ressurser nok til 10 milliarder, hvis vi bare fordeler dette riktig. Vi har også energi nok til 10 milliarder hvis vi legger om til sol-, vind-, termo- og alle andre utslippsfrie energiformer.

Det er «uhistorisk» å sammenlikne med antall mennesker i år 1900. Verden og vitenskapen har utviklet seg på 120 år!