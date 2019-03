To gode grunner til å gå i tog

DEBATT: Året er 2019, og kvinner tjener fortsatt mindre enn menn.

TJENE DET SAMME: Tanken på at jeg ikke skal tjene det samme som mine medstudenter av motsatte kjønn, gjør meg kvalm, skriver Susanne Ulven Børsum. Foto: Privat

Susanne Ulven Børsum Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

I år er det 105 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Likevel gjenstår mye før kvinner og menn er likestilt. Her er to gode grunner til at du bør gå i toget i dag:

1. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn.

Jeg har akkurat startet min utdannelse, og tanken på at jeg ikke skal tjene det samme som mine medstudenter av motsatte kjønn, gjør meg kvalm. Betyr dette at jeg er mindre verdt?

Da jeg var yngre, følte jeg meg likestilt med guttene i klassen, men nå vet jeg ikke lenger. Det bekymrer meg. Det er ikke rettferdig at kvinner skal tjene mindre enn menn.

2. Det er altfor få kvinnelige ledere

I 2017 var hele åtte av ni fylkesdirektører i Hordaland menn. Året etter ansatte de to kvinner og fem menn. Det er fint å se en positiv utvikling, men det er fortsatt altfor dårlig.

Vi må kjempe for å bedre kjønnsbalansen på lederstillingene i Hordaland. Jeg tror begge parter kan ha godt av å ha det enda mer kjønnsbalansert og mer rettferdig.

Jeg håper dere mannlige ledere har baller nok til å ansette flere kvinnelige ledere. Vi trenger dere tøffe menn, som tør å ansette flere kvinnelige toppledere.

