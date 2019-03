Lytt til din slekt

DEBATT: I dag skulle jeg ønske at jeg hadde hørt bedre etter.

FORGANGNE TIDER: I min naivitet tror jeg at så lenge ens navn nevnes og huskes, så lever man videre i noen, skriver innsenderen. På bildet ser vi Fisketorget (eller Fisketorvet, som det het den gang) i 1911. Kvinnen med den overdådige hatten het Amanda Holst (født Gadd). Foto: Marcus/UiB/Brosings samling – ukjent fotograf

«Livet er så kort» er en gammel frase som spesielt min mor og andre eldre mennesker alltid yndet å si til oss den gang vi var yngre. Vi svarte høflig, men samtidig litt hånlig «ja, det har du rett i». Det gjaldt å komme seg fort vekk, ellers fikk man hele historien om de harde 30-årene og krigen.

Selv om jeg regner meg selv som en god lytter, var disse sakene tunge for meg. Jeg hadde ikke tid til å høre på. Men min oppdragelse og høflighet gjorde at jeg sto og hørte på, selv om tankene var en annen plass.

Noe gled likevel inn. Da jeg begynte med slektsgransking for noen år siden, innså jeg etter hvert som slekten økte i antall på slektsprogrammet mitt, hvor rett de gamle hadde. I dag skulle jeg ønske at jeg hadde hørt bedre etter, når mor ville fortelle om de harde 30-årene og krigen samt årene etterpå. Hvordan disse tøffe årene hadde påvirket vår slekt og har vært med å forme oss.

Nå har jeg passert 70 år og er i dag den eldste generasjonen i slekten for våre barn, nieser, nevøer, barnebarn og oldebarn. Alle som tilhørte den eldre generasjonen før oss, er døde, vi har fulgt dem til graven alle sammen. Alle disse nære slektninger som vi husker så godt, er borte for alltid. Så lenge vi hadde den generasjonen før oss, så hadde vi liksom livet foran oss. Nå er vi kommet der hvor vi er de eldste og det er vår tur, en tur som allerede er i gang. Jo, livet er virkelig kort. En bisarr måte å se det på, men det er faktisk en livets realitet for oss som befinner seg i den eldste generasjon.

Jeg har etter hvert innsett hvor stor betydning min slekts liv og levnet har for etterslekten og for hvordan livet vårt blir. Ved å kjenne slekten sin kan man unngå å gjøre de samme feilene som eldre slektninger har gjort før oss. Ja, jeg skulle gjerne ha satt meg ned igjen med alle mine slektninger og spørre. Hva? Hvem? Og hvorfor? Det er ikke sikkert jeg ville fått svar, men da hadde jeg i alle fall spurt.

Men det er for sent for den generasjonen som var før oss, for de er her ikke mer, så det er umulig. Generasjonen som ligger foran oss, har ennå god tid til å gjenoppta familieforholdet til sine nære slektninger, men skal de ha kontakt med vår generasjon, minker tiden med stormskritt. Det er utrolig hva en kan oppnå ved å sette seg ned og bli kjent igjen med sin nære slektninger. Dette oppdaget jeg da jeg for noen år siden fikk kontakt igjen med noen av mine fettere og kusiner.

Nå føler jeg tiden prikker meg i ryggen, ikke fordi jeg føler meg så gammel, men fordi det er så mye jeg vil ha ut, det er så mye jeg har å fortelle, som ikke må glemmes. Som kan trekkes frem den dagen din tid innhenter deg og du er siste generasjon, og alle dine nære slektninger ikke er her mer. Når du har behov for kontakt med noen som kjenner deg og din histories opphav. I min naivitet tror jeg at så lenge ens navn nevnes og huskes, så lever man videre i noen. På samme måte som Norges historie lever videre fordi noen forteller oss om vår kulturarv, som vi er en del av.

