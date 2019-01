«På grunn av strenge personvernreglar kan vi dessverre ikkje gå inn og slette ein abonnent som er død. Det må abonnenten sjølv gjere.»

2018 var det året eg fekk nærkontakt med «eit digitalt helvete», som Andreas Hompland kallar det i ein artikkel i Dag og Tid. Det vil seie ikkje berre eitt, men mange digitale og sentraliserte «helvete». Dei har alle med kommunikasjon å gjere.

Eg har chatta, ringt, sendt sms og e-post, brukt uendeleg med tid. Dette er ikkje effektivisering – korkje for meg eller dei eg har vore i kontakt med.

For meg verkar det mest som om den menneskelege fornuft har kapitulert. Dei største – og mest sentraliserte – er dei verste. Svara eg har fått, er av denne kategorien:

«Snakk med nokon andre» (f.eks. med Google eller nokon andre «utilgjengelege». Pensjonisten måtte sjølv finne ut at problemet var skapt av breibandinstallatøren.)

«Hm, merkeleg problem, men det er jo ein gammal mobiltelefon …» (Underforstått: Du bør kjøpe ein ny!)

«Vi sender ein boks» (som pensjonisten sjølv måtte dra gjennom halve by’n fordi postkontora har vorte færre og vegen lengre. Montørjobben gjekk brukbart, det var ikkje første gongen, men NRK klarte likevel ikkje å få orden på fjernsynssignala. Pensjonisten enda opp med eitt, ikkje to fjernsyn.)

«Det var ikkje sporing på det brevet, så vi kan dessverre ikkje seie noko om årsaka til at det tok så lang tid.» (Svar frå Kristiansand, på spørsmål til posten (i Bergen) om kvifor det tok seks dagar å få sendt eit brev over ei strekning på om lag to kilometer innan Bergen by sine grenser.)

«På grunn av strenge personvernreglar kan vi dessverre ikkje gå inn og slette ein abonnent som er død. Det må abonnenten sjølv gjere.» (Lettare sagt enn gjort, men har abonnenten vore framsynt og laga liste over alle digitale register han/ho er oppført i, kan det hende at det går. Kanskje. Mi erfaring dette året er: Om du vil bli verande udøyeleg, så sørg for at du er inne i slike register.)

Til slutt ei hending som eg ikkje har fått skikkeleg forklaring på: Ein leveranse som hadde heilt rett adresse og postnummer, med «gav» i staden for «gate/gt.», kunne ikkje leverast på grunn av «feil» adresse, vart det sagt. Spørsmål: Har ein teke til å robotisere avisboda og?

Heldigvis finst det enkelte lyspunkt: Dei små bedriftene og butikkane der du kan gå inn og få ein skikkeleg dialog med menneske som har kunnskap og erfaring, og som synest det er interessant å finne løysingar på eit problem.

Mobiltelefonen som alt var «skrota» av butikken den var kjøpt i, av operatøren og produsenten, vart fiksa – og som ny – på under to minutt i ei lita forretning i by’n. Det enkle er ofte det beste, og smått er godt. Og som han sa, fruktbonden i Hardanger dit vi reiste i mange år for å kjøpe eple: «Ta dei minste epla, for dei er det mest smak i». Han hadde rett!