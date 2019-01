DEBATT: Hva sier dere, bergensere? Skal vi prioritere barnefamilier fremfor cruisebåter?

Bergen vokser, og bergensere ønsker å bo i Bergen. Forståelig nok, det er jo verdens beste by. Det var gladmeldingen i innlegget til Harald Queseth og Espen Børhaug tirsdag 15. januar. Men det krever en omlegging av boligpolitikken, dersom vi skal få de unge barnefamiliene til å bosette seg i byen, særlig i sentrum. Det mangler rett og slett leiligheter som har en størrelse og en pris som passer unge i etableringsfasen.

Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker en levende by med plass til mennesker i alle aldre. Vi vil prioritere å åpne opp for langt flere boliger i de sentrumsnære fjordområdene.

I dag legger cruiseskipene beslag på store deler av fjordområdene i sentrum. I stedet for å la cruiseskipene bruke noen av byens mest attraktive steder og blokkere utsikten mot byfjorden, vil vi omgjøre disse til trivelige boligområder med promenade langs kaikantene.

Festningskaien, Skoltegrunnskaien, Bontelabo og seinere også Dokken når godshavnen er flyttet, er områder vi ønsker å prioritere til boligformål. Det vil selvsagt være nødvendig å finne nye ordninger for å sikre at det blir et stort innslag av boliger med en størrelse og pris som gjør at barnefamiliene flytter inn.

Hva sier dere, bergensere? Skal vi prioritere barnefamilier fremfor cruisebåter? Vi kan hvis vi vil!