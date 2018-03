Kvinner og nyfødte blir taperne i et svarteperspill om hvem som kan effektivisere sine tjenester mest.

Bystyrerepresentant Kjersti Pettersen (H) skriver i BT 4. mars at byrådet i Bergen må skjerpe seg og ta større barselansvar. Det er nok helt sant. Men det må også regjeringen, med Høyre, Frp og Venstre.

Barneleger, jordmødre og fagkomiteer med ansvar for kvaliteten i føde- og barseltilbud ved sykehus er bekymret for at dagens utvikling med tidlig utskriving fører til økt sykdom hos mor og barn. Selvfølgelig betyr ikke det at tidlig utskriving generelt frarådes.

Det betyr at utskriving av mor og barn ikke bør skje før det er sikkert at mor og barn kan følges opp forsvarlig i kommunen. Hvis ikke, må de få utvidet tid på barselavdeling.

På fire år har økningen i jordmødre i kommunene vært på 87 årsverk. Behovet er 600–700 årsverk dersom kommunene skal kunne følge de faglige retningslinjene for svangerskap og barselomsorg.

Med dagens satsing vil det ta regjeringen 30 år å sikre kommuner med kapasitet til å ta imot barselkvinner på en faglig forsvarlig måte.

Bygg former tilbud. Haukeland universitetssjukehus bygger ny kvinneklinikk uten barselrom for normalfødende. 40 prosent av kvinnene skal reise hjem etter 6 til 24 timer. Klinikksjef Albrechtsen uttalte til Dagsavisen forrige uke at dette handler om at barselomsorgen blir gitt på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte. Haukeland hadde en gjennomsnittlig liggetid på 2,8 døgn i fjor. Denne skal nå bli langt lavere.

Det kan hende at Pettersen mener at Haukeland universitetssjukehus med dette har en troverdig, faglig plan for føde- og barseltilbudet sitt. Men Haukeland kan ikke planlegge sitt barseltilbud i enerom. Det må gjøres i samarbeid med kommunene.

Gjennomsnittlig liggetid bør ikke reduseres ytterligere, verken ved Haukeland eller andre norske sykehus. I alle fall ikke før jordmordekningen i kommunene er betydelig styrket.