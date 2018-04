Er det ikke viktig å måle konsekvensene og alternativene av et plastforbud før vi kommer med løsningen?

Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG) skriver i innlegget sitt «Slapt fra plastforsker» at jeg tar feil. Men mitt mål med innlegget «Er å gå plastfritt å gjøre miljøet en bjørnestjeneste» i BT 7. april var å fokusere på ideen om at problemet ikke er plast i seg selv, men heller vår forbrukeradferd og systemfeil.

Bilder av strender, hav og sjødyr som er kvalt av plast, vekker sterke argumenter for å gå plastfritt, men hva er kostnaden? Hvordan vil et forbud påvirke matsvinn, klima, global sult og helsetilbud? Er det ikke viktig å måle konsekvensene og alternativene før vi konkluderer med løsningen? Det er klart at vi har en miljøkatastrofe, og at dagens systemer ikke håndterer problemet.

Den mest effektive måten å eliminere forsøpling på, er å redusere, gjenbruke og gjenvinne avfallet i en produksjonssyklus. Det betyr ikke «business as usual». Det krever en systemrevolusjon. Vi må gjøre om avfall til verdifulle ressurser som kan gå inn i en livssyklus i stedet for å forsøple naturen. For å oppnå dette, trenger vi dramatisk redesign av både produkter og systemer. Sintef er stolt av å jobber med aktører i hele verdikjeden for å lette en overgang til en sirkulær økonomi.

Arild Hermstad mener at jeg blåser opp tall, en alvorlig påstand som jeg må svare på. Beregningene som viser forholdet mellom CO₂-utslipp og matsvinn, kommer fra blant annet en nylig publisert artikkel «Food Surplus and Its Climate Burdens» i tidsskriftet «Environmental Science & Technology».

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Sintef undervurderer på ingen måte trusselen fra plastforurensning. Vi støtter sterkt FNs mål om nullutslipp av plast i havet og arbeider aktivt med mange interessenter for å nå det målet. Men målene inkluderer ikke å kutte ut bruken av plast helt. Faktisk anbefaler FNs mat- og landbruksprogram en utvidelse av næringsmiddelindustrien og emballasjebransjen som en viktig del av deres strategi for å møte målet sitt om å redusere matavfall i utviklingsland.

I 2017 brukte Sintef godt over 100 millioner kroner i forskningsprosjekter og forskningsutstyr og etablerte SINTEF Center for Clean Ocean Research. Vi ønsker både MDG og Clean Shores Global velkommen til oss for å diskutere løsninger på det globale problemet vi alle tydeligvis er lidenskapelig opptatt av å løse.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.