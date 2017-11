I dag ønsker jeg å hylle den amerikanske tradisjonen, og si noen ord om hva jeg er takknemlig for.

De siste årene har jeg bodd i utlandet. For meg er den beste delen ved å være å bo i andre land at du blir deltaker i kulturen du er gjest i, og du kan ta med deg det du har lært, uansett hvor du drar senere. De siste to årene har jeg bodd i USA.

Noe jeg har lært å verdsette fra USA, er den (moderne) amerikanske høsttakkefesten. Jeg skriver moderne, fordi høstakkefesten er bygget på en mørk og blodig historie.

I den kollektive fantasien vår, ser vi nok for oss høstakkefesten med kalkun, poteter, saus og eplepai, men den åndelige kjernen i høstakkefesten er takknemlighet. I dag ønsker jeg å hylle den amerikanske tradisjonen, og si noen ord om hva jeg er takknemlig for.

Jeg er takknemlig for alle menneskene i livet mitt som har trodd på meg, lenge før jeg lærte å tro på meg selv. Jeg er takknemlig for alle positive stemmer som har løftet meg opp, og vist meg deler av meg selv jeg ikke engang visste eksisterte. Takk til de som har lært meg at det å elske, ikke trenger å være fryktelig skremmende. Takk til de som har lært meg å bruke min egen stemme. Jeg er beæret for alle mennesker i livet mitt som ikke gir opp. Kjærligheten, dedikasjonen og tålmodigheten deres har gjort meg til en bedre person.

Scanpix

Jeg er takknemlig for min kjærlighet til språk og litteratur, og for min dype motivasjon til å være en stemme der ute, både i skjønnlitteraturens verden, men også i faglitteraturen. Takk for alle bøker jeg har lest, for at jeg har funnet noe dypere enn meg selv gjennom andres historier, og for at jeg som tolvåring leste Anne Franks dagbok og opplevde noe så stort at jeg enda ikke kan forstå det. Jeg er takknemlig for min lidenskap for kjemi, og for hvordan jeg ser verden dypere og annerledes enn før, og for at jeg for lov til å arbeide med dypt stimulerende forskning hver dag.

Jeg er takknemlig for alle som får meg til å le, som gjør at jeg ramler ut av stolen fordi jeg hikster etter pust. Takk til alle som bidrar med noe unikt, som lyser opp livet mitt med humor, latter og smil. Takk til alle som inspirerer meg, som jeg ser opp til, som leder ved eksempel.

Jeg er takknemlig for alle mennesker som har driv og som nekter å være stille når de blir konfrontert med verdens enorme problemer. Jeg hedrer alle som ligger våken og ikke kan sove, fordi havene er fulle av plast og fordi mennesker sendes hjem til krig og død. I stillhet takker jeg for at jeg ikke har vokst opp i krig, for at jeg har rent vann og nok mat og for at jeg er fri til å si det jeg vil. Jeg anerkjenner mitt eget privilegium, og ser i ydmykhet at verden er full av smerte som jeg ikke har opplevd.

I dag gjør jeg et valg. Jeg velger å være takknemlig for alt fælt som har skjedd med meg. De fleste dager er jeg ikke takknemlig for dette, men i dag velger jeg å være ydmyk og forståelsesfull overfor meg selv. Jeg hedrer de dype sporene alt traumatisk har satt i meg, og jeg hedrer hvor hardt jeg jobber med å gi slipp på bitterhet, sinne, sorg og lidelse. Jeg hedrer alle mennesker som deler min sorg, som har opplevd trauma, mobbing og annen smerte. Jeg er takknemlig for at vi er forente, at vi som ukjente mennesker deler arr og sår, og at det gjør oss sterkere å vite at vi ikke er alene.

I dag hedrer jeg min egen reise gjennom livet, og er dypt og inderlig takknemlig for at jeg har.