Jeg er faktisk mer redd for syklister enn bilister.

Slipp farts-hormonene løs, det er vår! Det var vel det du tenkte, du som nesten syklet meg rett ned i går.

Du kom fra Søreide over Straume bro. På oppløpssiden ned mot rundkjøringen ved inngangen til Knappetunnellen, skulle du antakelig sette ny rekord. Blind og døv for alle andre enn deg selv, kom du mot meg i 30-40 kilometer i timen. På en sykkelsti (og fortau), som akkurat ved rundkjøringen blir ganske smal og helt uoversiktlig.

Du skulle retning Fjøsanger. Jeg kom fra Fyllingsdalen, opp fra under sementbroen. Et av byens farligste og minst oversiktlige sykkelkryss. Jeg kom fra din høyre side, men du så verken meg eller krysset.

Hadde du vært der 15 sekund tidligere, hadde du syklet meg rett ned.

Dette har skjedd meg to ganger i nettopp dette krysset. Den ene gangen var sykkelkollisjonen så kraftig at jeg smalt hodet i autovernet av betong og ble liggende i svime.

Jeg har skrevet til sykkelsjefen i Bergen kommune om dette farlige krysset, og han skulle «ta saken videre», uten at jeg hørte noe mer.

Det ble riktignok malt noen hvite striper i asfalten rett før krysset, som et slags varsko til syklister om å bremse. Jeg sykler der nesten daglig hele året, og kan ikke se at stripene har særlig effekt. Jeg foreslo for sykkelsjefen at det kunne settes opp et varsko-skilt for syklister om å bremse, som ikke kan koste mange kronene.

Jeg er ivrig syklist, men skammer meg over mange av mine sykkelkollegaer. Selvsagt er de menn alle sammen, proppfulle av farts-hormoner, som fort blir til farts-demoner. Jeg er faktisk mer redd den type syklister enn bilister, som jeg syns stort sett tar hensyn.

Og bare så du vet det, du som nesten syklet meg rett ned i går: Jeg kan også sykle fort. Men jeg bremser ned på steder der jeg ikke har oversikt.

Av hensyn både til fotgjengere og andre syklister.

