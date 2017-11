Global medisinproduksjon er dominert av om lag 10 farmasøytiske gigantar. Dei tenkjer sjølvsagt på størst mogeleg profitt.

I BT 3. november skriv Sveinung Stensland som svar til meg at statlege legemiddelføretak og medisinproduksjon «er en veldig dårlig idé». Sjølvsagt er det ein dårleg idé for kapitalen og føretaka om medisinforsking og produksjon vart nasjonalisert. Det økonomiske systemet me lever under er trass alt kapitalismen.

Innovasjon og nytenking er for høgrekreftene det same som det privatkapitalistiske initiativ, mens offentleg styring, altså fellesskapet, er forbunde med ineffektivitet og lite fantasi. Me er alle «homo economicus», må vite! Det økonomiske mennesket definert til alltid å vera mest oppfinnsamt om pengane styrer.

Land som India, Sør-Afrika og Brasil har vist at nasjonal produksjon av legemiddel fint går an utan profitt, og dei har levert rimelege medisinar til eige folk. Eit av dei styggaste døma på at storselskap ikkje hadde nok vaksine tidsnok var under ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014. Er det slik me vil at verdas folk skal ha det? Gode medisinar til alle dei som har råd og dårlege eller ingen medisinar til resten?