Det er på tide å løfte opp kvinner som fortjener å bli synliggjort.

Det er prisverdig at Bergens Tidende inviterer lesere til å komme med forslag på kvinner som fortjener å komme på sokkel (4. november). Den lange listen over statuer av menn viser til fulle at Bergen har til alle tider hyllet sine små og store sønner, og det er derfor på høy tid at vi hyller «småtøsene» i Bergen.

Hovedbiblioteket i Bergen runder i disse dager 100 år, og det er derfor fristende å hente frem Valborg Platou (1839-1928), Norges første kvinnelige biblioteksjef. Hun styrte Bergen off. bibliotek i 27 år i Kjøttbasaren, og beredet grunnen for at det ble etablert et Hovedbibliotek. Ja, jeg vil våge den påstand at uten Valborg Platou hadde vi ikke hatt den flotte bygningen, som nå feires under slagordet «100 år - intet glemt».

Kvinners historie i Bergen er mangfoldig, og i boken «Bergens små og store døtre; kvinnehistoriske byvandringer» synliggjøres kvinner som har spilt en viktig rolle i byens liv. Skulle jeg trekke frem noen av dem faller valget på, i tillegg til allerede nevnte Valborg Platou, Amalie Hansen og Nico Hambro.

Amalie (Ida Charlotte Amalie) Hansen (1843-1915) var født inn i en barnerik familie med ti brødre og fire søstre. Hun var en av stifterne av Bergens Kvinnesaksforening og fikk støtte av sin berømte bror overlege Armauer Hansen. Amalie Hansen var den bærende kraft fra starten i 1885, og styrte foreningen med myndig hånd i over tyve år. I 1898 fant det første kvinnesaksmøte i Norge sted i Bergen med Amalie Hansen og Bergens Kvinnesaksforening som vertskap.

Amalie Hansen var lærerinne. Hun drev egen privat skole under navnet Amalie Hansens Pigeskole. Hun var fremtidsrettet og ble regnet med blant reformpedagogene. Amalie hadde blikk for elevenes talenter. Det kan nevnes at landets største scenekunstner, Johanne Dybwad, har sittet under hennes kateter. Amalie Hansen satte spor etter seg. Gjennom yrkeskarriere og kvinnesaksinnsats realiserte hun et imponerende kvinneliv.

Nicoline Christine (Nico) Hambro var håndverksdatteren fra Nordnes som giftet seg inn i den fornemme og konservative familien Hambro på Nygård. I Norsk Biografisk Leksikon presenteres hun som kvinnesakspioner, og det med rette. Hun var en av stifterne av Bergens Kvinnesaksforening og satt i en rekke råd og utvalg. Dessuten var hun vararepresentant til Bystyret. I perioden 1916-22 var hun formann i Norske Kvinners Nasjonalråd. Hun hadde stor arbeidskapasitet og et imponerende organisasjonstalent.

Nico hadde fire barn og var mor til en av Bergens store sønner, for ikke å si en av Norges største sønner, stortingspresident Carl J. Hambro. Hun var som oppdrager radikal og var opptatt av å likestille piker og gutter. Ett typisk bergensk eksempel var ønske om at hennes sønn skulle begynne i buekorps. Det var ikke noe buekorps i nærheten, men hun ville starte et i Kaigaten. Hun broderte fane og ville at piker skulle være med, men der gikk grensen. Nico Hambros håp om å se en kraftig Kaiens bataljon på marsj med gutter og piker hånd i hånd, ble gjort til skamme av hennes sønn. Han nektet å delta.

Gjennom Carl J. Hambros erindringsbøker får vi et godt innblikk i morens liv og gjerning. Han skriver at han vil våge den påstand at det var betydelig mer våkent åndsliv blant Bergens kvinner enn blant mennene. Og aldri traff han noen krets av kvinner, så levende samfunnsinteressert , så vel skikket til å delta i det offentlige liv, så dyktige og kloke som kretsen rundt Mama, som han kalte henne! Nico Hambro var en kvinnepolitisk radikaler i et konservativt miljø, og fortjener å bli synliggjort.