Den helseøkonomiske galskapen bør endres så fort som mulig før skadene blir større.

Medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, mener jeg feilinformerer om at kommunen vil kvitte seg med legevaktsleger.

Jeg tror imidlertid ikke at legevaktens leger misforstår når kommunen informerer om overtallighet. De fleste av Bergen legevakts leger vil sannsynligvis bli overført til helseforetaket. De kan reservere seg mot dette, men mister da sin returrett og får ikke beholde sine faste stillinger i kommunen. Dette skjer selv om bare deler legevaktens virksomhet blir overført til Helse Bergen.

Leif Gullstein

Jeg vet at det er dyrt å drive en god og allsidig kommunal legevakt utstyrt med røntgen, en mindre operasjonsstue og velutstyrt allmennmedisinsk avdeling. Det synes jeg imidlertid at befolkningen i en storby som Bergen fortjener. Det finnes mindre kommuner i Norge som har eget røntgenutstyr. Bergen legevakt behandler tross alt over 100.000 pasienter hvert år. Det kommunale budsjettet alene, med statlige overføringer, strekker visst ikke til, selv om dagens form for drift av legevakten er den billigste og mest effektive for samfunnet som helhet. Den følger nemlig prinsippet om at pasienter skal få behandling på det Lavest Effektive Omsorgs Nivå (LEON-prinsippet).

Det meste av behandlingen som gis på Bergen legevakt, også det som gis på røntgen- og såravdelingen, er noe som en erfaren allmennlege i distrikt eller en legevaktslege behandler uten å sende pasienten videre til noen sykehusspesialist. Det er flere forstuete enn brukne ankler og det er flere enkle enn kompliserte sårskader. Røntgen- og såravdelingen på Bergen legevakt, som Helse Bergen (helseforetaket) nå ønsker å overta driften av, er i virkeligheten ikke noen ren spesialisthelsetjeneste. Det blir minst like feil å la spesialister behandle enkle sårskader og forstuinger som å la legevaktsleger behandle de mest kompliserte brudd.

Her kommer vi til kjernen i maktspillet om legevakten. Penger.

Helseforetaket vil definere alt arbeid på sår- og røntgenavdelingen som spesialisthelsetjeneste og få godt betalt for dette (både innsatsstyrt og rammetilskudd). Kommunen har til nå bare klart å drifte den allsidige legevakten sammen med helseforetaket fordi dette samarbeidet gjorde det tillatt å motta innsatsstyrt finansiering.

På bekostning av faglighet og god samfunnsøkonomi, vil nå helseforetak og kommune splitte og slanke legevakten for å få best mulig økonomisk utbytte til seg selv. Det totale regnskapet blir imidlertid svært dyrt (dobbel administrasjon, doble elektroniske journalsystemer, dobbel og ulik personalhåndtering og mer byråkrati).

Helse Bergen sliter økonomisk nå, noe som delvis skyldes at den nye, dyre og velutstyrte mottaksklinikken på Haukeland Universitetssykehus driver sin pasienthåndtering så effektivt at færre pasienter trenger å benytte sengeplasser. Paradoksalt nok er dette lite lønnsomt for foretaket. På samme måte medfører dagens helseøkonomiske modell at det heller ikke er kostnadsvarende for en kommune å drive en velutstyrt legevakt med god og kostnadseffektiv pasientbehandling.

Noe er veldig galt. Vår allsidige og fleksible kommunale legevakt er ofret for å tilpasse seg rigide nasjonale finansieringsordninger. Det burde vært motsatt. Denne helseøkonomiske galskapen bør endres så fort som mulig og før skadene blir større.