Vi må sørge for at mennesker får leve ut noe så grunnleggende som seg selv og sin kjærlighet.

«Ja til et bifilt sentrum», var slagordet Miljøpartiet De Grønne gikk under i Pride-paraden i juni. 23. september markeres synlighetsdagen for bifile over hele verden. Denne dagen er viktig for å mobilisere rundt viktige spørsmål som hvordan Norge kan bli mer inkluderende.

Et steg er å oppdatere seksualundervisningen. Selv har jeg ikke lært om hva det vil si å være biseksuell på skolebenken. Enda sjeldnere hører vi om bifobi; stigmaet som gjør at fire av fem bifile velger å holde legningen sin helt eller delvis skjult for venner og familie. Kompetansen rundt LHBTQ-politikken blant helsepersonell, helsesøstre og lærere må heves i utdanningen.

Et annet spørsmål handler om hvordan vi behandler flyktninger som forfølges på grunn av kjønnsidentitet, legning eller seksuell orientering. Over hele verden finnes det stater som systematisk undertrykker og forfølger mennesker som ikke passer inn i heteronormen. I Norge finnes det flyktninger som får beskjed om å dra tilbake til eget hjemland, hvor de er nødt til å skjule sin identitet, legning eller seksuelle orientering. Dette er skammelig.

For å unngå det, trenger vi klokkeklare signaler fra våre folkevalgte politikere om at forfølgelse basert på kjønnsidentitet, legning eller seksuell orientering utløser beskyttelsesbehov.

Slik sørger vi for at mennesker får leve ut noe så grunnleggende som seg selv og sin kjærlighet.