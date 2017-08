Ved å behovsprøve barnetrygden, kan man skape fattigdomsfeller.

Barnetrygden er ubyråkratisk og for alle: Har du barn skal du få barnetrygd. Den bortfaller ikke hvis du skulle få mulighet til å øke inntekten din. Faren ved å behovsprøve barnetrygden og andre velferdsgoder er for det første at det kan skapes et stigma ved å være «trengende» og for det andre at det lages fattigdomsfeller, der det plutselig ikke lenger lønner seg å få ny jobb eller gå opp i inntekt. I tillegg er barnetrygden et håndslag fra alle sammen, til de som har barn.

Nesten 100.000 barn lever i fattige familier i Norge. Økning av barnetrygden er noe av det aller mest effektive vi kan gjøre for å bedre situasjonen raskt. Og vi foreslår en ekstra økning for flerbarnsfamilier og enslige forsørgere. Slik driver vi målrettet kamp mot fattigdom, uten å måtte byråkratisere og behovsprøve.

Hvordan BT kan tro at barnetrygden er «for lav til å virkelig utgjøre en forskjell», for fattige familier vitner om fullstendig mangel på kontakt med virkeligheten. For en fattig familie med tre unger utgjør dagens barnetrygd 2900 kroner i måneden. Klart det betyr noe. Det betyr masse.

Med BTs logikk burde også gratis helsevesen vært behovsprøvd. Og skole. Hvorfor skal for eksempel rikfolk sine barn få dekket skolegang, når de kunne betalt selv? Burde ikke pengene gått til «de som trenger det mest»?

Svaret er enkelt: Hele poenget med norske velferdsordninger er jo at alle bidrar, og alle får. Det er enklere, tryggere, mer effektivt og ivaretar tilliten, langt bedre enn fattigkasser, almisser og behovsprøving noen gang vil kunne gjøre. Hvis man mener de rikeste betaler for lite for barnetrygden, kan vi bare øke skatten for de med høyest inntekt.

Slaget om barnetrygden er også slaget om hva slags velferdsstat vi skal ha.