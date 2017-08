Å minska elevtalet i klassane, kan verka hemmande på sentraliseringsiveren.

Utdanningsdirektoratet har no sendt ut tal som viser at stadig fleire elevar går i skular med mange elevar per klasse. Dette er naturleg ut frå den sentraliseringa som har vore dei siste åra.

Ei gransking utført av Respons Analyse syner at kvar tredje lærar som har vorte spurd, meiner at i dei store klassane kan ikkje læraren gje ei forsvarleg pedagogisk undervisning.

Kvart år er det ein del lærarar som sluttar i skulen. Desse fortel at dei gjer det fordi dei ikkje kan gje elevane ei tilfredsstillande tilpassa undervisning.

Dette har KrF teke konsekvensen av. I valprogrammet går me for å innføra krav om maksimalt 15 elevar per lærar i 1.–4. klasse, og 20 elevar per lærar i 5.–10. klasse.

Det vert og no snakka mykje om mangel på lærarar. Dersom dette vert ført inn, kan det vel tenkjast at dei lærarane som har forlate skulen, kan koma attende. Det kan såleis verta ein vinn, vinn situasjon.

Men det å minska elevtalet i klassane, kan og verka hemmande på sentraliseringsiveren, og såleis eit tiltak som kan ta betre vare på lokalsamfunna våre.