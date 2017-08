Jeg vil gjøre det viktigste i livet til det viktigste i politikken.

Politikerne kan ikke sørge for at en stresset far husker å putte datterens regnbukse i sekken, eller at en travel mor rekker podens fotballkamp. Men vi kan sørge for å bevare og forbedre ordningene rundt familielivet.

Det er lenge siden jeg selv sto midt oppi det – med tre små gutter, kona og jeg i jobb, henting, bringing, aktiviteter og press på familietiden. Nå er det mitt første barnebarn som gir meg nærkontakt med tilværelsen i tidsklemma. Innimellom har jeg hentedag og stresser fra Stortinget til barnehagen for å rekke frem i tide. Til en liten garderobe der jeg blant hentende, hektiske foreldre samler sammen matboks og møkkete uteklær og haster hjem for å rekke litt ro og kos før leggetid.

Å få et barn inn i livet har også gitt meg nærkontakt med velferdsordningene som lager rammer rundt den lille, nye familien. Sykehuset, der han ble tatt imot og gitt en trygg start på livet av proffe og omsorgsfulle helsearbeidere. Tryggheten i møte med fagfolkene på helsestasjonen. Foreldrepermisjonsordningen, som ga ham muligheten til å tilbringe det første leveåret med foreldrene. Barnehagen, som lar ham leke og lære sammen med andre barn og trygge voksne mens begge foreldrene kan jobbe. Og om noen år: Fellesskolen, der engasjerte lærere står klare til å ønske alle barna i nabolaget velkommen.

Gjennom en generasjon har politikken laget rammene rundt småbarnsfamiliene stadig sterkere. På 70-tallet var foreldrepermisjonen kort og fedre i permisjon et sjeldent syn. Under Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland økte den fra 20 uker til 42 uker. Siden har permisjonstiden blitt utvidet enda mer. Under Gro ble det også innført fedrekvote I 1993, og denne ble økt i flere omganger under Jens Stoltenberg, til den var på 14 uker i 2013.

En barnehageplass var et gode forbeholdt få da jeg hadde små barn på slutten av 80-tallet og inn på 90-tallet. Den massive barnehageutbyggingen under Stoltenberg-regjeringen gjorde at situasjonen er en helt annen i dag. Ved å sikre at de aller fleste får barnehageplass når de ønsker det, har barnehageutbyggingen vært det største og desidert viktigste velferdsløftet for småbarnsfamiliene. Det har ført til at barna opplever inkludering og utvikling blant jevnaldrende, mens yrkesdeltakelsen blant kvinner har økt.

Under Frp- og Høyre-regjeringen har det skjedd lite – og det som har skjedd, har tatt oss i feil retning. Disse partiene sto aldri på barrikadene da reformene ble innført. Det ser vi konsekvensen av nå. Frp og Høyre har kuttet fedrekvoten, med det resultat at fedre er mindre hjemme med barna sine. Barnehagene har blitt dyrere for vanlige familier, og barnehageutbyggingen er bremset opp. Arbeidsmiljøloven er svekket, og arbeidsgiverne er gitt utvidede muligheter til å ansette folk midlertidig. Ille for de fleste, men særlig for småbarnsfamilier med ønske om stabilitet og trygghet.

Det er en viktig lærdom å hente av dette: Ingenting av det vi har jobbet frem, kan vi ta for gitt. Langt mindre tro at skal bli bedre enn i dag. Det må kjempes frem og forsvares hver dag, hvert år. Med Frp og Høyre i regjering har det blitt skattekutt til de rikeste, og mindre penger til helsetjeneste, tryggere barnehage, en bedre skole.

Og slik skal det fortsette hvis Frp og Høyre får bestemme. Opptil 65 nye milliarder kan bli gitt i skattekutt på bekostning av fellesskapet. For å forstå hvor mye det handler om: Det er nesten 20 milliarder mer enn det fellesskapet bruker på alle landets barnehager. Erna Solbergs regnestykke går rett og slett ikke opp om hun ikke kutter i velferdsgoder.

Vi ønsker flere barnehagelærere i barnehagen fordi vi vet at det er det som skal til for at alle barna skal bli sett og få sjansen til å utvikle seg til å bli trygge, lærelystne barn. Vi vil at fedrekvoten skal utvides fordi vi vet at det må til for at fedre skal få sin del av permisjonen – til glede for seg selv, barnet og moren. Vi vil ha et trygt arbeidsliv med jobbmuligheter for alle, og vi vil at sikkerhetsnettet som vi sammen finansierer, skal bestå. Uten karensdager når du blir syk, som vil gå hardest ut over småbarnsfamilier og kronikere.

Dette må vi sørge for å ha råd til.

Mange av mine nære medarbeidere har en hverdag lik min den ene dagen i uken jeg henter barnebarnet mitt. Nærkontakten gjør meg ydmyk: Småbarnsforeldre er virkelige helter. Det er press på dem, de skal levere barn og levere på jobb, rekke stengetid og rekke tidsfrister. Når jeg snakker om å gjøre det viktigste i livet til det viktigste i politikken, er det derfor selvsagt å prioritere dem og barna våre. Fremfor de som har mest fra før.

