Bygg landstrøm for cruiseskipene nå

Norge har vedtatt utslippsfrie fjorder. Det forplikter. Bellona krever at det nå gjøres tilgjengelig to milliarder kroner for å bygge ut landstrøm for cruiseskip.

Manglende elektrisk infrastruktur betyr fortsatt utslipp av klimagasser. Det betyr fortsatt utslipp av NOx, svovel og sot. Det betyr unødvendig støy. Stortinget fattet 3. mai sitt viktige vedtak om Norges klimastrategi for 2030. Det innebærer blant annet at norske verdensarvfjorder som Geiranger og Nærøyfjorden skal bli utslippsfrie fra 2026. Samtidig pålegger Stortinget regjeringen å etablere en strategi for landstrøm innen 2025. I tillegg til at skipene må bygges om til å kunne kjøre inn fjorden på utslippsfrie løsninger, som batteri eller hydrogen, vil landstrøm i havnen være en helt nødvendig forutsetning for at skipene skal bli utslippsfrie. Det gjør det mulig å ligge ved kai uten å kjøre skipets forurensende motorer. I tillegg må skipene kunne lade batterier eller «bunkre» hydrogen. Politikerne har vist sin vilje – nå skal de vise sine evner til å omsette viljen til praktisk politikk. Det holder dessverre ikke bare å etablere en strategi for landstrøm. Det må også bevilges penger til å bygge anleggene. For cruiseskip har vi i skrivende stund INGEN landstrømanlegg i Norge. Bruker vi for lang tid på å sette i gang dette arbeidet, vil det skape usikkerhet for cruiseaktørene, og de vil fort kunne gå til andre destinasjoner. Denne satsingen på infrastruktur er en forutsetning for å få til det grønne skiftet. Nå må gode intensjoner følges opp med penger på bordet!