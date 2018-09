Hva om planene for dagen hadde vært absolutt ingen ting, hver eneste dag?

«Så utrolig deilig», tenker du kanskje, men hva om det var planen for dagen etter og den neste etter det? Uken, måneden, året, og at det bare handlet om å overleve. Gjøre dagene lettest mulig, på en måte som krever minst mulig energi? Hver eneste dag fremover.

Hva da?

Hva om du ikke visste om du neste morgen våknet i kramper og ekstreme smerter, eller om du bare klarte å sette bena foran deg skritt for skritt? Om du denne dagen klarte å ta skiver ut av brødposen, tygge, svelge, fordøye uten å måtte hvile mange timer i etterkant.

Hva om du aldri var forberedt på at hukommelsen bare forsvant ut av hodet på deg, og navn på mennesker du kjenner så godt og er glad i – plutselig står det helt stille og blir helt blankt. Når setninger og ord du kan, blir helt umulig å si.

Hva da?

Hvem skulle tro at det å be om hjelp skulle bli det vanskeligste man noen gang har gjort.

Jeg tror det er umulig for andre å sette seg inn hvordan det er å kjempe for hver minste lille ting, og dessverre tror jeg altfor mange tror at det står et sikkerhetsnett klart og tar imot en hvis livet ikke går akkurat som det skal.

Jeg har aldri følt meg så liten og lite betydningsfull som da jeg endelig våget å strekke ut hånden etter hjelp. Mitt liv og min livskvalitet telles i kroner og øre. Hva ville det ha gjort med ditt syn på deg selv? At man har en sykdom som ikke «kvalifiserer» for den hjelpen man virkelig trenger. At de som avgjør slike ting, altfor ofte ikke har kompetanse til å forstå alvoret i situasjonen.

Folk opplever, skifter jobber, gjør helt nye ting de aldri har gjort før. Ting utvikles hele tiden. Blir bedre, smartere, raskere og lettere.

Mens du – du står på stedet hvil, og det føles vanskeligere og vanskeligere å henge med.

Hva når du blir møtt med himling og skepsis på steder der du hadde hatt størst behov for forståelse og trygghet. Hva gjør det med deg som menneske gang på gang på gang?

Er jeg annerledes, og hva er det? Har verden i så fall plass til mennesker som er annerledes? Som må gjøre ting på en litt annen måte enn det som forventes av alle rundt.

Hva om vi hadde hjulpet hverandre litt mer? Heiet på hverandre, løftet hverandre frem? Hva om vi hadde applaudert istedenfor å kritisere. Ville ting endret seg?

Jeg tror det.

Innlegget ble publisert i en kortere versjon på Danielsens blogg «tusentankeriord».