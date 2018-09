Advarslene om ikke å velge samarbeid til høyre eller til venstre er så mange og så voldsomme at det er til å bli svimmel av for oss som ønsker at KrF skal være et sentrumsparti. Det kjempes om å definere KrF sin sjel, men KrF må ikke bygge sin identitet på om vi samarbeider til høyre eller venstre.

Som student lærte jeg at det er noe som heter kryssende skillelinjer i norsk politikk. Det innebærer at ikke alle konfliktlinjer i norsk politikk er sammenfallende. Det gjør det mulig å samarbeide på tvers og finne gode løsninger. At kompromiss er en dyd, ikke et nederlag. Det forhindrer at man ender opp med at todelt samfunn, slik som i USA, hvor folk ikke evner dialog og ikke gidder å lytte til hverandre. Omtrent som en gjennomsnittlig Facebook-debatt. Der blir det meste svart-hvitt, for eller mot.

Vårt representative demokratiske flerpartisystem gir minoriteter en stemme. Åpner for at gode og kloke tanker finnes i mindre partier også. Som KrF-er i sentrum er jeg engstelig for at høyresidens individualisme og markedslogikk skal gjennomsyre alle sider ved tilværelsen, men jeg er like engstelig for venstresidens tro på at en sterk stat skal løse alt for alle. KrF setter menneskeverdet i sentrum. Vi prøver i alle fall.

Og da må det gå an å samarbeide både til høyre eller venstre uten at man kommer i en identitetskrise.