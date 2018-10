Domstolens praksis innebærer brudd på vår lovgivning og våre folkerettslige forpliktelser.

Ventetiden for å få behandlet en sak i Bergen tingrett er nå i overkant av ett år. Vi mener dette er en fare for rettssikkerheten, og det kan også innebære store kostnader for de involverte parter.

Som advokater bistår vi daglig mennesker og bedrifter som befinner seg i en utfordrende situasjon. Vi ser hvilken belastning det er, og ikke minst hvilke økonomiske utfordringer det å være i en tvist innebærer for den enkelte.

I en melding fra Bergen tingrett er det nå opplyst at Vest politidistrikt har iverksatt et prosjekt for å redusere antallet saker som venter på behandling i rettsapparatet. Dette har medført at Bergen tingrett snart mottar opp mot 200 straffesaker som skal behandles. Dette tar mye av de ressursene Bergen tingrett har tilgjengelig. Tingretten har varslet at de som følge av mengden av nye straffesaker ser seg nødt til å nedprioritere behandlingen av ikke-prioriterte sivile saker, det vil si andre saker enn psykisk helsevern, barnevern, familiesaker, arbeidsrettssaker og skiftetvister.

Dette medfører at ventetiden for andre sivile saker i Bergen tingrett nå er i overkant av ett år. Dette er naturligvis svært fortvilende for involverte parter.

Fakta: Bergen tingrett Bergen tingrett er den største domstolen i Norge som behandler alle sakstyper. Dette gjelder straffesaker, sivile tvister, saker om konkurs, tvangssalg og gjeldsordning.

Retten holder til i tinghuset på Tårnplassen i Bergen sentrum.

Bergen tingrett ble utvidet 1. januar 2017, da den ble slått sammen med Nordhordland tingrett. Domstolen betjener nå over 450.000 innbyggere i 20 kommuner.

Over 40 dommere jobber i retten, og totalt over 100 ansatte. Administrasjonsspråket er nynorsk. Kilde: domstol.no

Dette står i motstrid til et av de bærende formålene i tvisteloven fra 2005. Da tvisteloven ble skrevet, understreket lovgiver meget sterkt hvor viktig det er med hurtighet i prosessen. Det ble påpekt at en rettslig tvist tar både ressurser og krefter hos mange parter. I lovforarbeidene fremheves at det derfor er viktig å få brakt en tvist ut av verden på en rask og effektiv måte.

Et av tvistelovens grunnleggende formål er altså å legge til rette for rask og effektiv behandling av tvister. Dette er også ment å ivareta Norges internasjonale forpliktelser, blant annet kravet til rettferdig rettergang i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon art. 6 (1). I artikkelen heter det blant annet at enhver har rett til en rettferdig rettergang «within a reasonable time».

Tvisteloven fastslår videre at en hovedforhandling skal avholdes innen seks måneder etter at stevning er inngitt, med mindre det foreligger «særlige grunner». Særlige grunner henviser til spesielle forhold i den enkelte sak som nødvendiggjør lengre tid til saksforberedelsen. Det vil ikke være i samsvar med tvistelovens intensjon, og formålsbestemmelsen i loven, om tingrettens generelle saksmengde medfører at hovedforhandling gjennomføres mer enn seks måneder etter søksmål er startet. Tingrettens restanser er ikke en «særlig grunn» i lovens forstand.

Ventetiden i Bergen tingrett overstiger altså langt den tid som fremgår av tvisteloven.

Kravet til en rask rettergang har gode grunner for seg. Lang ventetid fra tvist oppstår til avgjørelse foreligger har en rekke negative følger for de involverte parter. Mange av våre klienter opplever ventetiden frem til hovedforhandling som tyngende. Det er knyttet nervøsitet og spenning til hvilket utfall tvisten får. Mange av våre klienter er svært sjelden i retten, og den lange ventetiden medfører en økt belastning for den enkelte.

Lang behandlingstid kan også medføre at saken blir dyrere. Ikke bare fordi en lang prosess nødvendigvis tar mer tid og dermed mer penger, men også fordi det kan stå store summer på spill. For enkelte bedrifter kan et utestående beløp være en tung belastning for likviditeten, og innebære en økt risiko for konkurs. Også for private parter kan det være tale om store summer, og en tung og lang økonomisk belastning. Felles for både næringsliv og private er dessuten at det løper forsinkelsesrenter på et omstridt beløp, som også bidrar til økte kostnader.

Den lange ventetiden kan også påføre partene rettstap. Enkelte vurderer tiden frem til det foreligger avgjørelse som så tyngende at de vegrer seg for å bringe tvisten inn for retten. Vi ser eksempler på at parter ser seg tvunget til å akseptere dårligere forlik enn ønskelig, på grunn av den økonomiske belastningen lang ventetid medfører.

Det er ingen tvil om at den lange ventetiden er uønsket. Vi ønsker med dette innlegget å lufte vår bekymring, samtidig som vi håper at situasjonen i Bergen tingrett er forbigående. Det er et paradoks når domstolens egen praksis innebærer brudd på vår lovgivning og våre folkerettslige forpliktelser, og fremstår som et hinder som medfører at parter vegrer seg fra å få en sak løst på riktig måte.