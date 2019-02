Spis opp maten din

Man gidder ikke vite. Man gidder ikke engang å lukte på maten.

MATSVINN: Alle lever på den samme kloden, selv om min verden er annerledes enn din. Forskjellene er store når de burde vært små, skriver Frida Haaland. Foto: Privat

Frida Haaland Vestland AUF

Publisert: Publisert 2. februar 2019 11:00

Nå er det like lett å kaste mat som å kjøpe den. Vi nordmenn kaster 300.000 tonn mat i året som er fullt spiselig. Dette tilsvarer 25 prosent av all mat som blir produsert. Å produsere så mye mat er skadelig for miljøet. Desto mer mat vi ikke spiser opp, desto mer unødvendig karbondioksid blir sluppet ut.

Fullt spiselig mat havner i bosset. Man kaster brød når det har stått ute for lenge, man kaster bananen når den er for brun, man kaster frukt som har stått for lenge i kjøleskapet. Man kaster uten å vite. Man gidder ikke vite. Man gidder ikke lukte på maten før man kaster den. Man gidder ikke smake på maten før man kaster den. Man bare kaster den.

Ifølge FN er 795 millioner mennesker i verden rammet av sult. Og her i vårt lille land er mat nærmest en selvfølge. Tenk på de forskjellene. Mengden mat vi nordmenn kaster i året kunne gitt næring til fem millioner mennesker. Fem millioner menneskeliv kunne ha blitt reddet. Fem millioner. Og verden blir stadig mer overbefolket, snart er vi oppe i syv milliarder mennesker.

Vår sannhet er ikke deres sannhet. Deres sannhet er ikke å la springen renne, men å gå timevis etter vann. Deres sannhet er ikke å ha mat i kjøleskapet eller lett tilgjengelig, men å spise en skje ris hver dag om de er heldige. Deres sannhet er ikke å være mett, men å være sulten.

Lager man handlelister, kan man unngå å handle for mye. Hvis man ikke tar mer på tallerkenen enn det man klarer å spise. Om man ser, lukter og smaker, kan man med stor nøyaktighet avgjøre om maten har blitt dårlig eller ikke, istedenfor å stole blindt på datostemplingene. Hvis man innser at det er «best før, men ikke dårlig etter». Hvis man vil, så kan man. Hvis vi vil, så kan vi.

Alle lever på den samme kloden, selv om min verden er annerledes enn din. Forskjellene er store når de burde vært små. Men verden er ikke fattig, verden er urettferdig. Verden har ikke én sannhet, den har flere. Slutt å kast spiselig mat. Spis opp maten din.

