Når politikere latterliggjør eksperter

DEBATT: Basert på spørsmålene Brøgger stiller, kunne man trodd at han ikke har visst hva han snakket om.

PAPPVIN-STRID: Jan Brøgger har rett til å mene at forbudet mot pappvin er tullete. Men det er ikke nødvendigvis hans rett å latterliggjøre et seriøst fagmiljø som utfører oppdragene de pålegges av våre statsråder, skriver innsender. FAKSIMILE: BT 29. JANUAR

Andreas Fliflet Førsteamanuensis UiT

Publisert: Publisert 31. januar 2019 20:00

Bystyrekandidat og leder i Årstad Høyre, Jan Brøgger, går hardt ut mot Helsedirektoratets forslag om å vurdere å begrense størrelse på vinkartonger i salg hos Vinmonopolet. Jeg skal ikke ta stilling til realitetene i forslaget, men jeg synes kritikken mot det er interessant.

Brøgger lurer på hva Helsedirektoratet tenker på, vel vitende om at direktoratet ikke kan stille Brøgger det samme spørsmålet. For hva tenker egentlig Brøgger på? Basert på spørsmålene som Brøgger stiller, kunne man nesten trodd at Brøgger ikke engang har lest rapporten hvor forslaget fremmes, og at Brøgger dermed ikke har visst hva han snakket om. Men en så frekk anklage skal jeg ikke fremsette.

Rapporten «Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen» er kort oppsummert en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten ble levert i september 2018, og er på 136 sider. Begrepet «kartongvin» forekommer på tre av disse sidene.

Andreas Fliflet Foto: Lars Åke Andersen

Bakgrunnen for siste ukes eksplosive interesse om denne saken, er et resultat av at noen ba departementet om innsyn i rapporten. Først ute med saken var NRK Buskerud, så det er rimelig å anta at det var dem. NRKs distriktskontor viste god tabloid teft ved å finne de avsnittene i rapporten som ville gi mange klikk. Helsedirektoratet har ikke tatt initiativ til å fremme verken hele eller deler av rapporten til offentligheten.

Brøgger spør om Helsedirektoratet ikke har bedre forslag for å forbedre nordmenns helse. Et interessant debatteknisk grep, som igjen gir inntrykk av at han ikke har lest rapporten, som i rikt monn tegner store bilder og trekker lange linjer.

Han spør hvor satsingen på behandling av hjerneslag blir av. Det åpenbare svaret er at bestillingen til Helsedirektoratet for denne rapporten dreier seg om å bedre folkehelsen, ikke hvilke akuttmedisinske behandlingsformer helsevesenet skal bruke. Men dersom Brøgger vil vite hva Helsedirektoratet skriver om hjerneslag, kan jeg anbefale rapporten «Status hjernehelse». Rapporten er fyldig, under to år gammel, og drøfter både trombektomi og trombolyse.

Les også Tullete forbud mot pappvin

Brøgger, i likhet med vår folkehelseminister og mange andre, mener at det er tullete å se nærmere på hvorvidt en begrensning av kartongvinstørrelse vil unngå 30 menneskers for tidlige død hvert år. Det er hans rett å mene det. Men det er ikke nødvendigvis hans rett å latterliggjøre et seriøst fagmiljø som utfører oppdragene som de pålegges av våre statsråder.

Det er en trend i noen land vi liker å sammenlikne oss med, at folkevalgte henger ut offentlige etater og institusjoner så vel som enkelte tjenestemenn. Ekspertråd avfeies. Statistikk latterliggjøres. Forskningsresultater diskretideres.

La oss overlate slikt til utenlandske storpolitiske aktører som har utviklet dette til en kunstform. Vi trenger det ikke her.

Les også Hvorfor har de ikke kartongvin?

Les også To glass hver dag gjør deg til storbruker

Les også Ni ting du bør vite hvis du sliter psykisk eller med rus