Hva skal Strømgaten 1 brukes til?

Et av byens virkelig praktbygg er overtatt av Bergen kommune: Kunst og Designskolen i Strømgaten 1 (ved jernbanen og hotell Terminus). Bygningen og uteområdene rundt er fredet. Bygget er tegnet i en nyrenessanse stil med et praktfullt inngangs parti. Bygningen har også grøntområde rundt som gjør at det står fritt og majestetisk og som kan opparbeides til en flott park.

Bygget ble innviet i 1876 som Teknisk skole, tegnet av arkitekt Giovanni Muller. Opp gjennom årene er skolen pusset opp og er i god stand. Rommene og salene har en luftighet, og fremstår verdige og flotte.

Bergen Kunsthåndverkskole flyttet inn i 1964, og bygget har siden fungert som kunsthøgskole til flyttingen i 2017. Siden har det stått tomt. Hva kan et så viktig bygg brukes til?

Jeg ser for meg at salen kan fylles med den kunsten Rolf Stenersen ga til Bergen kommune, i tillegg til annen 1900-talls kunst. Stenersen var forretningsmann fra Oslo, og han handlet kunst i store mengder fra 1920-tallet og fremover. Han donerte også penger til å bygge Stenersen-samlingen, som nå utgjør Kode 2.

Mesteparten av hans bilder, som Klee, Picasso og en rekke internasjonale og norske modernister fra 1900-tallet, ligger i magasinene. Disse arbeidene hadde kledd de høye salene i Strømgaten 1. Hvorfor ikke lage et Kode 5?

Ifølge Kjell Aga, sjef for eiendomsavdelingen i Bergen kommune, skal bygget leies ut til Kunst og Designhøgskolen under Festspillene i år, og da skal studentene fylle de flotte salene med kunst. Det kan være en start på kunst i bygget. Og da kan Bergens befolkning få se mulighetene bygget har.