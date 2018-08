Tenk deg følgende: Du er kjempeflink på jobben din. Kanskje best. Så en dag sier sjefen din at han vil hente inn en ny, superdyktig kollega. Fra en konkurrent. Ville du tatt opp kampen? Sluttet? Eller ville du gjort som min nye helt, sotrastrilen Steffen Lie Skålevik?

Vi har alle kjent på følelsen: Du var best, men så kom det en person som var bedre. Applausen stilnet rundt deg. Sakte, men sikkert, følte du at spotlyset rundt deg falmet. Det er ingen god følelse, sant?

Men hva gjør du? Før kampen mot Sarpsborg 08 må Branns nummer 11 ha kjent på den tanken om at han snart ville bli erstattet av den nyinnkjøpte spissen Daouda Bamba til drøyt åtte millioner kroner. Alle i mediene ville ha en bit av Bamba. «La Bamba», sto det i avisene, et ordspill på sangen med samme navn.

Både sjefen og sportslig leder smilte fra øre til øre i mediene. «Et toppkjøp». «En klassespiller». «Lalalala Bamba», sang sjefene.

Kom til Start. Endelig var det engasjement rundt Brann igjen etter stortapet i Molde. Men nummer 11, Steffen Lie Skålevik satt kanskje i garderoben og kjente litt på følelsen av å plutselig bli nummer to i høst. Rundt ham svirret det agenter fra andre klubber. «Bare gi deg», sa de kanskje. Kom til oss i Start. Du får god lønn, og langt mindre regn om sommeren, sa de kanskje. Så humret de godlynt.

Før de kanskje sa med tydelig sørlandsk diksjon: «Kom til oss. Vi skal satse på deg som vår toppspiss. Mye flomlys på deg. Heder og ære. I Brann blir du reserve. Du blir vår helt. Kom igjen.»

Hva ville du gjort? Reist? Jeg elsker Brann. Og jeg håper de tar gull i år. Men legg ballen død noen minutter. Jeg fikk en ny helt på søndag. Og som leder i Sparebanken Vest representerer Branns nummer 11, Steffen Lie Skålevik, noe jeg leter etter mine ansatte hver dag, og som jeg prøver å oppmuntre til og verdsette høyt når jeg oppdager det.

Jeg har lyst å kjøpe Steffen Lie Skålevik fra Brann, til min arbeidsplass, Sparebanken Vest. Fordi han de siste ukene har vist sunne holdninger, arbeidsmoral, mot og en brennende kjærlighet til arbeidsplassen sin som alle ledere i Bergen er på jakt etter. En karakter alle bergensere vil jobbe med.

– Jeg kunne ikke gi meg. Ikke nå. Ikke midt i sesongen hvor vi skal vinne gull. At Bamba til åtte millioner kroner kommer inn i klubben, er bare positivt. Jeg ser ikke på han som en konkurrent, men en som kan gjøre Brann bedre. Slik at vi tar gull. Sammen skal vi skyte Brann til topps på tabellen, sa Skålevik til Dagbladet etter kampen.

Ville du sagt det samme om din nye kollega som var bedre betalt enn deg? En som kunne ta spotlyset fra deg? Ville du sagt: «Jeg vil ikke slutte. Dette er positivt. Sammen skal vi gjøre arbeidsplassen vår bedre.»

Ville du sagt det? Helt ærlig? I arbeidslivet har jeg møtt mange som heller ville sagt: «Argh! Sjefen har ikke tillit til meg lenger. Typisk, jeg blir ikke verdsatt. Ved første og beste anledning skal jeg slutte. Her er det jo ingen som liker meg. Typisk!»

Du trenger ikke være interessert i fotball for å kjenne igjen gode holdninger, ærlighet og en brennende vilje til å stå på. Yte alt. Selv om du tidligere har fått noen klessinger.

Branns toppscorer, Steffen Lie Skålevik, har lenge imponert meg. Ikke bare som fotballspiller, men for at han er ærlig, åpen, inkluderende og ikke gir opp. Han kunne båret nag til en trener som dumpet han forrige sesong. Men han kom tilbake. Kjempet seg inn på laget igjen. Løp mer enn de andre. Slet mer enn de fleste – og terpet avslutninger på mål til han nærmest stupte.

Steffen Lie Skålevik er ansatt i Brann. På lik linje som du kanskje er ansatt i en bedrift. Begge får lønn stort sett en gang i måneden. Noen ganger vanker bonus. Og de fleste av oss «spiller ikke med hjertet utenpå drakten, skjorten eller blusen». Det uttrykket betyr at vi har en kjærlighet for klubben eller arbeidsplassen som er langt over gjennomsnittet.

Les det en gang til: «Hjertet utenpå drakten». Det er tre vakre ord. Fullt av kjærlighet.

De tre ordene er kanskje den største hedersbetegnelsen en fotballspiller kan få av fansen. En spiller som gir alt. En som plasserer klubben foran seg selv. En som er lojal, selv om andre fotballklubber lokker med en større pengesekk og bonuser.

Et nytt forbilde. Jeg har fått meg et nytt forbilde. Og uansett om du er gammel eller ung, så bør du lære litt av de holdningene til Steffen Lie Skålevik.

Skålevik har gjennom sin fighterevne og holdning lært oss en lekse. En lekse som er like relevant i arbeidslivet som i sport.

Ikke gi opp. Vær ydmyk. Vær ærlig. Jobb hardt. Ikke vær en sur ego. Sett laget foran deg selv. Hold humøret oppe og bidra til at andre rundt deg blir gode. Da blir du selv god.

Da tar du en «Skålevik»!

Banken som innsenderen er konsernsjef i, er hovedsponsor for Sportsklubben Brann.