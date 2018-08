Ja, man spiser mye god mat. Men å være restaurantanmelder handler om mer enn hva som ligger på tallerken.

I 2014 skrev jeg en masteroppgave om norske restaurantanmeldelser. Siden da har jeg gått i bresjen for at restaurantanmeldere skal skrive med eget navn og bilde, for at det skal være mulig å diskutere restaurantkritikk. Derfor er jeg glad for at Elisabeth Søiland tar meg på ordet når hun kritiserer meg for å bedrive hjerteløs kritikk i anmeldelsen av Dr. Wiesener i Sandviken. Et av spørsmålene debattinnlegget løfter frem er hvorvidt det er restaurantanmelderen sin oppgave å skrive om andre forhold enn maten.

Dette spørsmålet stilte jeg også til tidligere restaurantanmelder i Aftenposten, Yngve Ekern i arbeidet med masteroppgaven. Svaret jeg fikk var at siden artiklene er en veiledning for leserne, er man best tjent med å skrive mer om opplevelsen.

Alle lesere er nemlig ikke matfaglige nerder. Og som restaurantgjest spiser man ikke maten i et vakuum. Derfor må anmeldelsen inneholde alle sider ved et måltid. Som hvordan det er å sitte der. Er akustikken god? Og er serveringen godt organisert? Både miljø og atmosfære er avgjørende for hvordan vi opplever et restaurantbesøk.

ODD MEHUS (arkivfoto)

Et annet formål med kritikken er at den skal fungere som en tilbakemelding til restaurantene. For at de skal kunne bruke kritikken til noe konstruktivt er det viktig med en detaljert beskrivelse fra restaurantbesøket.

Begrunnelser og beskrivelser er spesielt viktige innenfor restaurantkritikken, fordi et restaurantbesøk – til sammenlikning med en bok eller en film – aldri vil være det samme to ganger. Selv om den samme menyen serveres ved et nytt besøk, vil verken ingrediensene, personalet eller servicen være helt lik som sist.

Slik blir begrunnelsene restaurantkritikken sin verifisering, og den eneste måten å ettergå anmeldelsen på. Det er slik jeg kan formidle til dere som leser og til dere som jobber i restaurantbransjen hva vurderingen min er basert på.

Odd Mehus

En restaurant må alltid vurderes ut fra sine egne ambisjoner og sitt eget konsept. Dr. Wiesener er ikke, og skal heller ikke være, fine dining. Colonialen og Bjellands kjøkken kan heller ikke vurderes likt, fordi de har ulike ambisjoner. Men begge kan få både tre og seks hjerter ut fra hvordan de treffer sitt eget konsept, innenfor kategoriene mat, pris, atmosfære, service og drikke. Det er sjelden man som anmelder får plass til å skrive om alt i teksten, men disse aspektene er alltid vurdert.

Som restaurantanmelder er det viktig å se bort ifra tilfeldige uhell. Mister servitøren en tallerken på vei ut fra kjøkkenet, eller søler litt suppe på bordet, spiller det egentlig ingen rolle. Det som er viktig, er å forsøke å se hvordan restauranten takler utfordringer og reagerer når hendelige uhell skjer.

Skyldes uhellet systematiske feil i organisering, utstyr eller liknende, er det anmelderen sin oppgave og både se og påpeke dette. For restaurantkritikken har som hensikt å skulle belyse hele restauranten og dens intensjoner.

Når kritikken havner på det helt laveste nivået, eller når jeg ikke føler jeg har fått et helhetlig bilde av stedet, går jeg ofte tilbake for å besøke stedet igjen. Dr. Wiesener ble besøkt to ganger. Enkelte andre steder er besøkt tre.

Målet for restaurantkritikken er å fungere som en del av kretsløpet i næringen og drive kvaliteten opp. For å gjøre det på best mulig vis, trengs det en samlet idé om hvordan yrket skal utøves.

Sommeren 2017 var jeg derfor med på å stifte Norsk restaurantkritikerlag som et ledd i å profesjonalisere og videreutvikle restaurantkritikken i Norge. Hensikten er å lage et enda tydeligere system for hvordan restaurantene anmeldes, og et faglig forum der problemstillinger kan diskuteres.

Jeg er overbevist om at det er et skritt i riktig retning for å kunne drysse enda flere hjerter over gode restaurantopplevelser på Vestlandet.