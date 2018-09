Jeg er 100 prosent for kollektivtransport. Derfor er jeg 100 prosent imot Bybanen.

Nylig tok jeg Bybanen fra Flesland. Det var kjempefint, bortsett fra at det var litt vanskelig å komme seg av på Florida, fordi det var så fullt. Jeg bor like ved BI, som per definisjon er bybanenært. Men når jeg hadde 50 kilo bagasje, og det i tillegg regnet, så var ikke denne gåturen særlig hyggelig. Tenk om vi kunne fått buss på Møhlenpris. Fra Florida, forbi Vil Vite og BI, og opp på Nygårdshøyden og ned til sentrum. Jada, det er lov å drømme. Dessverre blir det bare med drømmen, fordi bybanemonsteret sluker mer penger til kollektivtrafikk enn vi klarer å komme opp med her i byen.

Jeg er en helt vanlig bergenser, og som alle bergensere er jeg glad i regn, Hansa og gode debatter. Krangling og usaklig tull vil jeg helst være foruten. Og etter at debatten om Bybanen sporet av på Bryggen for mange år siden, har dette dessverre utviklet seg til å bli en lokal orkan i vannglass. Den eneste som for tiden ser ut til å ha noe vettugt å komme med, er Trym H. Aafløy (folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen). Han understreker bl.a. at ikke alle kan benytte seg av Bybanen, og at noen faktisk fortsatt må kjøre bil.

I 1951 vedtok Bystyret å gå vekk fra trikk og heller satse på trolleybusser (= elektriske busser), og i 1965 ble siste trikken i Bergen lagt ned. 34 år seinere vedtok Bystyret at man igjen skulle satse på trikk, og kalte denne Bybanen. Dette har så blitt en prestisjeprosjekt og en kampsak for bystyret, som nå har brukt nærmere 20 år på krangling og usaklig tull. Og de gir seg ikke der. Bompengene økes kraftig, samtidig som flere kjører elbil, og bompengeinntektene synker. Regningen for Bybanen stiger for hver dag, og så lenge staten nekter å betale mer enn 50 prosent, så går ikke dette regnestykket opp.

Jeg har flere ganger vært i kontakt med Skyss, Bybanen Utvikling og Cowi. Sistnevnte er en rådgivningsvirksomhet, som Skyss ser ut til å stole 100 prosent på. Noen av rapportene de setter sin lit til, virker å ha blitt skrevet av folk som aldri har vært i Bergen, og en del er basert på helt feil fakta. Flere ganger har jeg kontaktet Cowi og spurt hvordan de utarbeider slike rapporter, men uten å få svar. I en rapport fra 2012 skriver de: «Busstoppene i Bergen sentrum – Festplassen/Olav Kyrres gate/Småstrandgaten og Torget havde i alt rundt 20.000 påstigere pr. hverdag i 2012 mod 3.800 på busstasjonen, hvilket understreger hvor attraktivt sentrum er som målpunkt for de rejsende.»

Dette er interessant av flere grunner. Det var ikke før i 2017 at Skyss innførte tellesystem på buss og bane, så alle passasjerberegninger før dette er basert på gjetting. Videre sier det seg selv at med dagens løsning for buss og bane, så «velger» (=må) folk å reise fra sentrum, mot busstasjonen. Så må man ikke glemme tidsaspektet. Bybanen tar tid. Og tar man med i beregningen at du skal komme deg til og fra banen, så kan ikke dette konkurrere med egen bil. Bybanen Utvikling AS synes nok det er helt ok å bruke 200 timer mer i året på å reise kollektivt enn med egen bil, men personlig tror jeg ikke de representerer flertallet her.

Stopp Bybanen på Haukeland! (Byggingen der har kommet så langt at det er for seint å reversere.) Benytt Bystasjonen som knutepunkt, og sett opp elektriske ekspressbusser til Åsane (gjennom Fløyfjellstunnellen), til Bergen Vest inkludert Fyllingsdalen (gjennom Nygårdstunnellen) og mot Fana. Bruk bompengene på å utvikle veinettet i hele Bergen kommune, og opprett kollektivfelt/samkjøringsfelt overalt der det er mulig, f.eks. gjennom Fløyfjellstunnellen. Det må utbygges flere og bedre «Park & Ride»- terminaler der disse ekspressbussene ankommer, samt at det må legges til rette for flere (mindre) busslinjer på kryss og tvers der folk bor. Da har man en mulighet til å komme seg raskt frem fra A til B, og plutselig blir det å reise kollektivt mye mer attraktivt for mange, samt at det tidsmessig kan konkurrere med egen bil!

Selv sykler jeg til jobb, selv om det er raskere med egen bil. Å reise kollektivt er ikke noe reelt alternativ for meg, og kommer aldri til å kunne bli det før noen tar livet av bybanemonsteret. Dessverre.