DEBATT: Varegg Fotball er ikke stolt av at høstens juniorkamp på Bømlo aldri ble noe av. Vi lover at dette ikke skal bli vanlig praksis.

I et innlegg i BT 10. november 2018 skriver Vegard Meling Nesse om respektløse bergenslag som unnlater å ta turen til Bømlo for å spille fotballkamper. Han nevner konkret juniorserien, men jeg antar problemet er velkjent både for seniorlag og yngre ungdomslag. Og jeg antar dette neppe er et Bømlo-fenomen, men at det gjelder også andre lag utenfor «bykjernen».

Når serieoppsettet viser reisekamper et stykke ut i fylket, øker risikoen for at en motstander fra Bergen ikke møter til kamp. Slik skal det ikke være.

Fotograf Reimers Atelier

Jeg representerer et sentrumslag fra Bergen som helt nylig ikke fikk til å stille lag i kamp mot Bremnes på juniornivå. Vårt lag har i høst hatt få juniorspillere i troppen, og vi så faren for at vi ikke fikk dette til flere dager i forveien.

Både skader og sykdom spilte inn, men om også andre årsaker lå bak, blir spekulasjoner. Så vel trener og lagleder gjorde sitt ytterste for å mønstre et mannskap som kunne dra sørover, men måtte kaste inn håndkleet sent kvelden før kamp. Uten spillere som kan eller vil, var det umulig å stille lag.

Vår klubb kan love Meling Nesse at hans innlegg skal brukes internt. Vi er enig i at kampene er ukens høydepunkt, og at terskelen for avlysning må være langt høyere enn den nok er.

Varegg Fotball er ikke stolt av at høstens juniorkamp på Bømlo aldri ble noe av, og vi lover at dette ikke skal bli en praksis vi skal fortsette om motstanderen er Bremnes, Odda eller Austevoll.

Vi benytter anledningen til å beklage nok en gang. Kanskje en treningskamp før sesongstart kan være et plaster på såret?