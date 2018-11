DEBATT: Ingen elever er slemme, har kjærlighetssorg eller føler seg for tjukk. Alle er gode i både gym og matte, og særlig nynorsk.

Elevene. I alle klasserommene. På alle skolene. Enkle, forutsigbare, og maskinaktige. Klin like.

Alle elever er positive til skolen. Alle har samme interesser og ambisjoner. De kommer fra ryddige, rause, ressurssterke A4-hjem og vil gjerne lære. Matematikk og naturfag, grammatikk og historie, musikk og gymnastikk, seksualitet og samfunn, religion og matlaging. Og jeg glemmer ikke at de skal lære om nettvett og livsmestring, mangfold og miljø også. Og så videre. Og så videre.

Heldigvis er de positive og åpne og klare. Slik at de alltid er tidsnok, sitter ved pulten, uten jakke på, uten caps, uten mobil og med sekken, pennalet og iPaden åpne, og boken på pulten. Med spiss blyant og viskelæret klart. Lekser er gjort, og de har blikket festet på læreren og tavlen. De er åpne for faglig påfyll, selv kl 08 på morgenen føler de det slik. Klare. De lengter etter faglig påfyll. Hver dag.

De har spist frokost og sovet godt og lenge nok. Ingen har sittet våkne og spilt dataspill til kl 04 eller hørt på foreldrenes krangler, eller måttet våke over full mor eller syk lillebror. Ingen har ligget våkne og kjent på egen angst eller lest de ekle snap’ene fra «venner». Alle har sitt eget soverom og en raus, varm forelder som smører frokost og vinker smilende, eller følger helt inn og gir klem.

Ingen har problemer med reglement eller tid eller orden eller adferd eller anmerkninger eller tyggiser eller slåssing eller selvmordstanker. Ingen er ekle med andre. Eller med læreren. Og læreren er ikke ekkel mot noen heller. Aldri. Alle er blide og fornøyde og klare for læring.

Alle har gode, sunne matpakker. Alle har gymtøy, votter på utedagen, ryggsekk, skidress, drikkeflaske. Alle har oppladet iPad/pc. Alle har vannkokerting. Alle har alt.

Ingen sender stygge blikk eller meldinger. Ingen har kjærlighetssorg eller mensen eller føler seg for tjukk eller kvisete eller utafor. Alle er gode i både gym og matte og engelsk, og særlig nynorsk. Alle liker å dusje etter gym og ha felles svømming. For ingen blikker eller filmer eller kommenterer eller baksnakker. Aldri.

Alle elever er jo like. Og de er vellykket og fornøyde og kommer fra helt like hjem med foreldre som hjelper dem med lekser, klapper dem på skulderen og spør hvordan dagen har vært, og ser litt ekstra godt etter for å fange opp humørsvingningene eller de vonde tankene, som jo ingen har.

Alle har foreldre med tid og kapasitet og lyst og evner til å høre dem før prøven og se over teksten, sjekke matteleksen og sende med noe ekstra godt til heldagsprøven. Kanskje kakao.

Ingen gruer seg til noe. Ingen kjenner på kulden og den vonde knuten i magen på skolebussen. Ingen forsover seg, alle er skoleflinke og liker å lese bøker og skal bli lege når de blir store. Eller lærer. Eller advokat. Eller ingeniør. Eller politiker.

Det er heller ingen som har dysleksi eller Tourettes eller ADHD, tvangstanker, psykiske lidelser, depresjon, spiseforstyrrelse eller sliter med selvskading, eller går til BUP, PPT eller BV eller har omfattende IOP eller trenger å sove på din sofa i natt fordi lyset er helt av hjemme. Såpass mørkt der hjemme at du som lærer ikke tør annet enn å ta med elev hjem selv.

Og ingen elever er spesielt gode, evnerike, og trenger mer av læreren faglig. For alle er heldigvis helt like og på samme nivå.

Det er så enkelt å være lærer da. Når alle er helt like og helt klare og stiller med de samme forutsetningene og den samme ambisjonen og har sovet og spist og gjort - og forstått - lekser og er friske. Da kan man jo lett kjøre sitt planlagte engelskopplegg i 90 minutter og påse at alle 31 har fått lært akkurat det de skal. Hver time. Hver dag.

Det er jammen bra de er helt like.

Eller vent litt…