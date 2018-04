Du ble så «poppis» at du ble malt av en kunstner.

Det er vel ikke noens politiske karriere som har engasjert folket mer enn din.

Du treffer folket på grasrota. Med dine synspunkter og meninger har du evnet til å formidle et budskap som gir et ekko i historisk sammenheng. Du står som en bauta i den politiske barnehagen som har preget Stortinget den siste tiden.

Du snakket med folket. Ikke til dem.

Men dine meninger og din popularitet fikk deg sparket. Sosialistene på venstresiden skjønte hvor populær du var. Hvor mye du engasjerte folket. Og det skremte vannet av dem.

Aldri har en justisminister blitt avsatt fordi hun var populær. Det mangler sidestykke.

Og med bakgrunn i et bilde på Facebook? Her så venstresiden en gyllen mulighet til å felle Norges mest populære politiker i etterkrigstiden.

Geir Martin Strande

Sylvi, du har satt ditt merke på Norge. Satt dine spor. Og jeg håper virkelig for lille Norge at det ikke er siste gang. Vi trenger en som deg!

Selv da du fikk omtanke og trøst etter stormen på Stortinget, med blomster sendt fra alle som skjønte hva du sto imot, ble det brukt imot deg. Koblet til nazisme og terror.

Sylvi, du har tatt et nytt steg. Du ble så «poppis» at du ble malt av en kunstner. Riktignok korfestet. Men hva sto bildet for? Hvordan skal man tolke en kunstners bilde? Er det ikke opp til enhver å legge hva man måtte se i et bilde? Tittelen er «Making a Martyr». Hva er en martyr? En som blir ofret for folket. En som ofrer seg?

Personlig synes jeg bildet var rett og slett dritstilig. Min tolkning er og forblir min.

Nå er det jo blitt rasert og malt over. Og det var ikke spesielt uventet. Men bildet, Sylvi, det består. Og våre meninger kan ikke eies, ei heller slettes.