Regjeringen hevder studentene er fremtiden. Likevel lar de studentene leve under så dårlige kår at de må ta forbrukslån for å overleve.

Det er ikke sjeldent man hører politikere snakke varmt om studenter. Nåværende utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø (V), har blant annet kalt studentene den nye oljen.

Norges statsminister Erna Solberg (H), la nylig under Høyres landsmøte vekt på studentenes sentrale rolle i å sikre Norges fremtidige velferd.

Det er nesten så man lar seg forlede til å tro at det ligger penger bak lovordene, men man må ikke la seg lure. Det gjør det nemlig ikke.

Norske studenter er i dag svært dårlig stilt økonomisk. Studiestøtten strekker rett og slett ikke til i et opphetet leiemarked og et stigende prisnivå. Målt mot tidligere generasjoner viser trenden at studiestøttens verdi bare har gått nedover. Resultatet er at dagens studenter er vesentlig dårligere stilt enn det foreldrene deres var.

Det er så ille at studentene i dag lever på mindre enn hva regjeringen hevder er minimum for livsopphold.

Som Økonomiformidlingen i Bergen forleden skrev i Studvest: «Det vil si at en student som leier står igjen med kr 5194 per måned etter boutgifter, som er betraktelig lavere enn hva regjeringen mener er tilstrekkelig.» Regjeringen selv, der altså.

Utregningen er nøktern, og tar utgangspunkt i at studentene fordeler støtten likt hver måned og en husleie på 4000 kroner. Regner man med andre utgifter, at støtten ikke er lik hver måned og at man er heldig om man finner leilighet til 4000 i måneden, så ser man at studentene i realiteten er enda dårligere stilt.

Situasjonen leder til en rekke svært uheldige utfall. I beste fall leder det til at studentene må jobbe ved siden av studiene. Noe hele 6 av 10 studenter gjør, ifølge tall fra Norsk studentorganisasjon. I verste fall leder det til at studenter må gå til anskaffelse av forbrukslån for å dekke glippen mellom studiestøtte og utgifter.

Det siste poenget er et ofte underkjent faktum, men det foregår i langt større grad enn man skulle tro. I 2017 kunne E24 melde at hele 70.000 studenter har måttet søke om forbrukslån for å dekke utgiftene sine.

Dette er 28 prosent av den totale studentmassen.

Tallet burde få varsellampene til å blinke over hele landet. At studentene kommer ut av studiet med et studielån er å forvente, men at en betydelig andel studenter skal ende opp med det man må anta er et betydelig forbrukslån er ufattelig.

Ideelt burde ikke norske studenter trenge å jobbe under studiene. Det er naturlig å tro at flere vil fullføre studiet sitt på normert tid om de fikk vie all sin tid til det, og at karakterene antakeligvis ville blitt bedre hvis man ikke trengte å bryte opp lesingen for å gå på jobb.

Det dette viser, er at regjeringen må på banen. Studiestøtten må bli langt bedre enn den er i dag, så studentene kanskje slipper å jobbe, men så de i hvert fall slipper å ta opp forbrukslån for å overleve.

Regjeringen legger store forhåpninger på studentenes skuldre. Studentene er intet mindre enn fremtiden. Det er da å forvente at det er penger bak ordene. Skal studentene signe landet må de ha råd til det.

