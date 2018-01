Alle vet jo at det ikke er den store helsegevinsten i å ligge på sofaen. Så hvordan kommer man i gang, sånn på ordentlig?

Problemet med nyttårsforsettene er at man pønsker ut disse mens man er høy på sukker og julegløgg. Da er man både virkelighetsfjern og lettpåvirkelig. Treningsplanene for neste år legges uten hensyn til hvor kjedelig trening er. Og hvorfor er alle treningsinstruktører og annet trimfolk alltid så eplekjekke og blide? Har du sett hvordan de lyser opp når de snakker om trening? Skulle trodd de delte ut lottogevinster. Som om vi aldri har vært ute en kveld i bergensvær med joggesko.

Trening er bevegelse. Det er dét som er problemet. Trening er repeterende og kjedelig. Enten du er ute alene i drittvær eller må ta imot ordre fra en overivrig instruktør. Det er et rotterace uansett. Det er jo det som er sannheten. Dessuten er det underlig hvordan kroppen stritter imot trening hvis det skal være så forbasket sunt.

Det er mye som ikke stemmer her.

Ekspertisen snakker mye om hvilken intervallform som er mest effektiv. Og du kan Google deg frem til info om diverse pulssoner og mye annet svada. Det er null problem å få skreddersydd et treningsprogram som passer nettopp din kropp og dine mål. Husk at målene må være konkrete, roper de etter deg, men det er jo ikke der hunden ligger begravet.

Privat

Alle vet jo at det ikke er den store helsegevinsten i å ligge på sofaen og lese treningsprogram og drømme om New York Marathon. Så hvordan kommer man i gang, sånn på ordentlig? Altså at man faktisk begynner å bevege seg? At man reiser seg fra sofaen, tar på seg joggesko og kommer seg ut? Et godt svar på det spørsmålet er uendelig mye viktigere enn hvilken pulssoner som er optimal.

Selv har jeg gjort unna tusenvis av treningsøkter og hver eneste en av dem har begynt med å overvinne min egen latskap. For ikke å snakke om alle unnskyldningen hodet mitt er i stand til å produsere. Disse må også håndteres.

«Nei, i dag blir det for sent å trene?» «Oi! Er jeg ikke unormalt sliten i dag?» «Aner vi et snev av influensa i kroppen?» For ikke å glemme utsettelsesårsakene: «Jeg begynner å trene på mandag. Da blir neste uke en kanonbra treningsuke.»

Hvis man i det hele tatt kommer seg ut, er det fascinerende hvordan kroppen stritter imot de første minuttene av en hvilken som helst treningsøkt. Har du merket det? Det er som kroppen skriker ut: «Hva finner du på?! Det var jo så deilig på sofaen!» Akkurat den delen blir bedre når man først er i gang, men det er jo fortsatt sånn at man lengter til økten er over.

Det må jo være noe vi har nedarvet helt fra steinalderen, dette. Kan det være sånn at de menneskene som prioriterte å være mest mulig inne i hulen sin hadde større overlevelsesrate enn de som på død og liv skulle løpe ute blant rovdyr og andre steinaldermennesker uten rulleblad? Jeg vet ikke, men det er noe der.

Alle treningseksperter, personlige trenere og fitnessinstruktører må begynne å bli litt mer ærlige. Kanskje bør folkene på Sats være litt mer medlidende når du tegner medlemskap. Kanskje de bare bør kalle det «støttemedlemskap» med én gang?

Selv er jeg blitt ganske god på å få planlagt trening over på utført trening. For min del handler det om å gjøre treningsavtaler med andre likesinnede. Hvem vil vel la en treningskompis løpe alene ute i mørket? Enkle belønninger funker også. Utrolig nok. Den beste belønningen er å ligge på sofaen mens man ser en god film etter treningen.

Sofaen er fantastisk etter en løpeøkt. Eller som minstemann sa etter en søndagstur på Ulriken: «Har vi fått ny sofa?»