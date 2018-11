Noen vil kanskje innvende at det er et annet klima, der man er mer ute, men bergensere går jo ut og til byen i all slags vær. Vi har jo regntøy!

Bergen er så mye for så mange. Vi har et stort utvalg av det meste, spennende kulturliv, godt utvalg av alle slags spisesteder, mye spennende å se og oppleve for både byens innbyggere og tilreisende. Vi har mange ulike arrangementer og festivaler av ulik art.

Men én gruppe i befolkningen mangler noe vesentlig i byens sentrum, nemlig barna. Det finnes fine lekeplasser på Skansen, Fløyen, Nordnes og i Nygårdsparken, men ingen i sentrum hvor mange barnefamilier oppholder seg.

Bergen Sentrum AS, som jobber for å få folk til byen for å handle og bruke sentrum mer, burde tenke mer på hva som trekker folk til sentrum. Jeg og min kone har to barnebarn (3 og 5 år) som bor i Madrid, og reiser derfor jevnlig dit. Er man i sentrum der, trenger man ikke gå mer enn 10–15 minutter i hvilken som helst retning, så finner man en lekeplass. Ofte plassert i nærheten av et spisested med uteservering, slik at man dekker to behov samtidig.

Noen vil kanskje innvende at det er et annet klima, der man er mer ute, men bergensere går jo ut og til byen i all slags vær. Vi har jo regntøy!

Vi har et fantastisk område fra hovedbiblioteket, rundt Smålungeren, Festplassen og opp til Den Nationale Scene, med flotte park- og grøntarealer. Her er det ideelt å bygge noen lekeplasser, og de må ikke nødvendigvis være så store. Klatrestativ, disser, en liten sandkasse og kanskje en rutsjebane kan være nok. Alle trenger ikke å være like store, og de må tilpasses areal og omgivelser. Også på Torgallmenningen (her var det lekeplass om sommeren tidlig på 80-tallet!) og på Bryggen kan man lage til enkle lekeplasser/klatrestativ el., som kan være der om sommeren og pakkes vekk om vinteren. Dette kan fagfolkene alt om, jeg bare kaster frem forslagene.

Små kropper blir slitne av å gå rundt i byen, og litt avveksling med leking ville være bra både for barna og de voksne.

Det skal ikke alltid så store tiltak til for å gjøre byen litt triveligere, og det trenger ikke koste millioner. Det kan dannes et spleiselag mellom næringslivet (Bergen Sentrum AS som koordinator) og kommunen. Utstyret kan for eksempel bygges av elever på byggfaglinjen på videregående skoler. Mulighetene er mange, og det er bare fantasien som setter grenser.

Vi går snart inn i et valgår for kommunene, og her er muligheter for de ulike partier å markere seg for en viktig velgergruppe, småbarnsforeldrene. La oss håpe at noen tar tak i denne saken.