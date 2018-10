Jeg sitter oftere enn før i bilen og er en sur bergenser. Jeg blir surere for hvert år. På grunn av bomringene.

Jeg ble eitrende sur i dag da jeg så den brede grønne bjelken som skal bli ny bomstasjon ved Krambua til Bønes. Så kommer det en ny bomring sørover til Lagunen. Tre-fire nye stasjoner midt i løypen mi.

Jeg elsker å kjøre barna på trening og kultur. Jeg elsker å kjøre til Biltema eller Lagunen. Av og til kjører jeg på «ferie» til Åsane. Det er koselig. Tar en tur på Fretex og McDonald’s. Jeg liker å sette meg i bilen og kjenne på avkoblingen og friheten. Bilene mine har nå omtrent nullutslipp i forhold til tidligere. Jeg tenker på alle mopedene i New-Dehli, fem millioner mopeder, som hver enkelt forurenser mer enn noen moderne norsk bil. Men jeg må betale miljøavgifter, klimakvoter, og bomringer. Jeg skal straffes, pines og krenkes.

Jeg sitter oftere enn før i bilen og er en sur bergenser. Jeg blir surere for hvert år. På grunn av bomringene. Jeg så i dag en artikkel i BT om hva vi kunne gjøre for å gjøre Bergen triveligere. Svaret for meg må være å gjøre bergenserne mindre sure. Vi må bli blidere og kjekkere mennesker med verden omkring oss. Men jeg vet ikke om jeg klarer å smile så bredt lenger, i en by omringet av bomstasjoner. Jeg vet at jeg er rik og privilegert i verdensmålestokk, men jeg blir sur likevel.

Jeg er vokst opp på landet, hvor friheten og stoltheten var stor. Vi likte ikke overformynderi, overvåking, kontroll og mennesker som skulle bestemme over oss. Jeg vokste opp og følte på egenverd og integritet. Nå kjenner jeg meg fremmedgjort, uønsket, som et nummer i en bortgjemt protokoll i kommunen. En kjørende skattebetaler. Jeg betaler skatt mens jeg kjører. Jeg er ikke herre i eget hus. Jeg er en ufri slave for staten - en utpekt synder av myndighetene. Jeg har nemlig bensinbil.

Nå bor jeg i Bergen på 30. året, og jeg liker ikke utviklingen. Jeg har alltid likt bergensernes humør og ærlighet. Bergensere er ærlige mennesker når en handel skal gjøres. Bergensere er høflige og godt oppdratte mennesker. Nå er det kritisk. Bergen holder nå på å bli utrivelig, en by av sure mennesker, og jeg er en av dem. Politikerne på Stortinget og lokalt har gjort meg sur for mange år fremover. Jeg tenker på nyetablerte familier, som har to eller tre barn som skal følges opp.

Nå må de spille strategispill mot sine egne politikere for å overleve, for å flytte på seg uten å gå økonomisk konkurs. Noen må sykle rundt i striregnet på elektriske sykler, med barnevogn på slep, med risikoen det innebærer. Noen må ta en kombinasjon av buss, bane, bil og snikparkering for å komme seg til jobb. Noen må flytte til Os eller Askøy. Lengre dager og trøttere småbarnsforeldre. For et hundeliv. Uverdig i verdens rikeste land. Hva skal vi gjøre?