Vi er redde for å miste noe som er viktig for oss, et tett politisk vennskap med KrF.

Jeg ser enkelte hevder at Høyre er «desperate», senest Mathias Fischer i TV 2, fordi vi deler saker om KrF sine politiske seiere i samarbeid med oss, FrP og Venstre, som Bergens Tidende har intervjuet statsminister Erna Solberg om 15. oktober.

Vi snakker også mye om det felles verdigrunnlaget som samler våre partier. Dette er ikke desperasjon, det er et uttrykk for at vi er redde for å miste noe som er viktig for oss, et tett politisk vennskap.

Høyre og KrF har samarbeidet siden 60-tallet i ulike regjeringer og i opposisjon til forskjellige Ap-regjeringer. Vi har delt syn i mange saker, noen ganger har vi også vært rykende uenige. Men det har vi alltid vært, og er fortsatt, en gjensidig respekt for hverandre i bunn. Derfor har også Høyre stått opp for KrF når venstresiden har dundret løs mot deres hjertesaker.

De siste fem årene har Høyre sammen med KrF, Frp og Venstre samarbeidet om 10 budsjettforlik og funnet felles løsninger til det beste for landet.

Dette kan nå endre seg. KrF er i en prosess med seg selv hvor de vurderer å bryte et samarbeid som strekker seg tilbake til 1963 og Lyng-regjeringen, og for første gang danne regjeringen med Ap. At Høyre da engasjerer seg ved å minne KrF på alt vi har til felles, er ikke taktikkeri og desperasjon, det er slikt man gjør når et vennskap kan gå i stykker.

Dette innlegget vil helt sikkert også stemples som desperat. Det får stå seg. Vi kjemper for samarbeidet vårt med alle de ikke-sosialistiske partiene. Fordi vi har noe Ap ikke har – et 60 år langt fellesskap med KrF.

