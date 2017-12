Bybanen har vist seg å ha en sterk arealstrukturerende effekt. Vi mener at Bussveien i Stavanger får samme effekt når den blir åpnet i 2023.

I den senere tid har det i bergensavisene vært en debatt om de ulike fordelene og ulempene med bybane og bussvei. Vi registrerer at det i debatten tidvis blir fremsatt påstander om Bussveien på Nord-Jæren som vi ikke helt kjenner oss igjen i, og vi vil med dette forsøke å oppklare noen av misforståelsene.

Bussveien på Nord-Jæren er Norges første «Bus Rapid Transit»-system (BRT). BRT er en internasjonal betegnelse på et høyverdig kollektivtilbud med busser, ofte presentert som «tenk bane, kjør buss». Det fins en internasjonal BRT-standard, og Bussveien forsøker i stor grad å tilpasse seg denne.

Bussveien er cirka 50 kilometer lang, og går gjennom kommunene Sandnes, Stavanger og Sola. Mesteparten av traseene bygges med egne dedikerte bussfelt, og bussen blir prioritert gjennom kryssene slik at den ikke blir hindret av annen trafikk.

I tillegg til å bygge bussfelt, har Bussveien også ansvar for å bygge ut 37 kilometer med hovedsykkelrute, og det skal i tillegg bygges fortau langs omtrent hele traseen. Bussvei-traseen er tett på fire jernbanestasjoner, og det skal også legges til rette for effektiv overgang mellom buss og tog.

Målsettingen er at det skal være cirka 500 meter mellom hver holdeplass, men det må selvsagt gjøres lokale tilpassinger. Det er kostbart å bygge i by, og av prislappen på 11,3 milliarder kroner (2018) utgjør kjøp av eiendom mellom 30 og 40 prosent av den totale prosjektkostnaden.

Det er ikke bestemt hvilke busser som skal kjøre på Bussveien. Fylkestinget har gjort et prinsippvedtak om at de ønsker seg ladbare elektriske busser, men det er gjennom byvekstavtalen stilt krav om at det skal være utprøvd teknologi. Bussveien skal ikke være et pilotprosjekt for kjøretøyteknologi.

Bybanen i Bergen er en suksess. Den har vist seg å ha en sterk arealstrukturerende effekt, det vil si at flere folk bor og jobber nær Bybanen. Dette er i tråd med det teorien sier at høyverdige kollektivsystem kan føre til. Vi legger til grunn at Bussveien i Stavanger får samme effekt når den blir åpnet i 2023. Bergen har valgt bybane, Nord-Jæren har valgt bussvei.

Begge systemer har styrker og svakheter, men valget er gjort. Vår holdning er at både Bergen og Nord-Jæren nå er best tjent med å diskutere hvordan vi skal gjøre våre respektive kollektivsystemer best mulig.