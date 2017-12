Statistisk Sentralbyrå konkurrerer nå med Den norske kirke om å spre det glade budskap.

For noen dager siden kom den årlige undersøkelsen om nordmenns holdninger til innvandring. Den viste at det norske folk er gått i mer innvandrervennlig retning. Størst er fremgangen blant de unge. Så kom undersøkelsen om kriminalitet og innvandring med følgende konklusjon: Kriminaliteten i Norge går ned, og mer ned for innvandrere flest enn for resten av den norske befolkningen. Statistisk Sentralbyrå konkurrerer med Den norske kirke om å spre det glade budskap.

Gruppen norskfødte med innvandrerforeldre - som for eksempel kong Harald tilhører - utgjør 1,5 prosent av alle gjerningspersoner. En rask og privat hoderegning tilsier at 98,5 prosent av alle kriminelle nødvendigvis må befinne seg i den øvrige del befolkningen.

Og som ikke dette var nok: Nyvalgt president i Røde Kors, Robert Mood, uttaler til Aftenposten: «Jeg er mer skremt av retorikken til Sylvi Listhaug enn av Putins Russland». Mannen er tidligere general. William Nygaard, styreleder i Norsk PEN og i NRK, sammenligner Listhaugs (Frp) retorikk med rasistisk fascisme og kaller politikken hennes farlig.

Flere og flere viktige samfunnsaktører kommer altså på banen med solid støtte i to store undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå. Til opplysning: Kong Harald er ikke mistenkt for noe.