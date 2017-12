Det er fullt mulig å få på plass en times fysisk aktivitet hver dag ved å organisere skoledagen litt annerledes.

BT går kraftig ut mot forslaget om å sikre alle elever en times daglig fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. De mener forslaget er en form for detaljstyring av lærerne som politikerne må holde seg unna. BT tar feil.

Det er en overordnet viktig prioritering å sørge for barns fysiske helse. Vi må ha en skole som bygger opp under det, og som bidrar til å forebygger sosiale helseforskjeller. Senterpartiet som er forslagsstillere, har aldri sagt at dette ikke vil koste penger. Men vi vil ikke at dette skal løses gjennom en gymtime ekstra. Vi viser til Drammen kommune, som allerede har innført dette for alle sine elever innenfor dagens skole og timetall.

Det er gode erfaringer også i andre kommuner og fylker, blant annet i Sogn og Fjordane. Det viser seg at det er fullt mulig å få på plass en times fysisk aktivitet hver dag ved å organisere skoledagen litt annerledes: En liten utviding av skoledagen, og ved at elevene er fysisk aktive i friminuttene. Så hva venter vi da på? Mattelæreren skal selvsagt få være mattelærer. Men kanskje han eller hun noen dager må avgi litt tid til fellesprosjektet fysisk aktivitet.

Til gjengjeld vil elevene få bedre helse, bli mer konsentrerte og skoledagen blir mer interessant. Det er ikke snakk om å detaljregulere hvordan dette skal løses lokalt i de enkelte fagene – det er selvfølgelig opp til lærernes profesjonelle skjønn ut ifra behovene i den enkelte klasse.

Selvfølgelige skal Stortinget lytte til lærerne. Derfor går forslaget som skal debatteres i Stortinget 7. desember ut på å be regjeringen utrede en sak for Stortinget om en slik ordning. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen har gjort et sterkt «viljesvedtak» for reduserte sosiale helseforskjeller i Norge. Vi tar folkehelseutfordringene på alvor, og vil gi alle elever samme muligheter. Også når det gjelder helse.