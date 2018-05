Bønnerop er støy. Men en ljomende isbil på 1. mai, det er i orden.

Fremskrittspartiets landsmøte vedtok nylig å ikke tillate bønnerop her til lands. I fredfylte omgivelser på hytten i Austevoll 1. mai brøt isbilen stillheten.

Vi kjenner vel alle den velkjente melodien til isbilen. Ikke alltid like velkommen i mine ører. Iallfall ikke i fredfylte omgivelser på 1. mai. Hvor er respekten for offentlig ro og fred her?

Når det gjelder bønnerop, så har vi faktisk grunnlovfestet tros- og religionsfrihet her i landet. Lyden av kirkeklokker og bønnerop bør vel da være likestilt. Men nei, bare det ene regnes for støy. Isbilen vil jeg nå si er mer støyende.

Og hva om fiskebilen også begynner med sin melodi: «En ekte Lofotfisk jeg er.» Og alle andre salgsdoninger på fire eller to hjul – Foodora, pizzabudet osv. Forestill deg at Peppes pizzabud slår på «Fire pils og en pizza» hver gang de rykker ut med en hjemmebestilling.

Norge erklærer seg som en demokratisk stat der menneskerettigheter og tros- og religionsfrihet står i høysetet. Så hvordan i all verden kan et politisk parti undergrave Grunnloven på denne måten?

Vi er blitt et flerkulturelt land etter hvert. Da må vi vel stikke fingeren i jorden og leve opp til Grunnloven. Alt handler faktisk ikke om politikk, men om kultur og politikk, hånd i hånd. Ikke minst demokratiske spilleregler, der alle deltar.

Menneskerettigheter handler om så mangt. Jeg vet ikke helt om isbilen hører hjemme her.