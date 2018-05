Du har en fin CV, sa han, men du får ingen jobb på den.

Jeg vil gjerne bekrefte Sverre Bjørnhaugs historie om hans møte med Nav. Selv er jeg 65 år og ble overtallig i oljesektoren da oljeprisen kollapset etter 30 år i bransjen. Så havnet jeg på Nav, fast bestemt på at jeg skulle få jobb igjen.

Det var som å fiske i badekaret. Ikke et eneste napp. Etter hvert havnet jeg på jobbsøkerkurs for seniorer, etter å ha forsøkt å få Nav i tale om jobbsituasjonen. Det fantes ingen jobber å søke på.

Jeg tenkte at det kanskje var bedre å starte en virksomhet for meg selv? Nja, det var ikke noen respons på det. På jobbsøkerkurset lærte jeg å skrive CV på en ny måte, og fikk et intervju med en lærer som hadde god kjennskap til jobbmarkedet. Alle kursdeltakerne kunne det, hvis de ønsket det.

Du har en fin CV, sa han, men du får ingen jobb på den. Hvorfor ikke prøve å starte noe for deg selv?

Jeg skred til verket. Laget forretningsplan og sendte inn søknad om å få dagpenger under etablering. Det tok sin tid. Fristen for søknaden gikk ut før forretningsplanen var blitt behandlet. Ny runde.

Men tålmodighet skal belønnes, og etter fire måneder var forretningsplanen behandlet og jeg fikk faktisk innvilget støtte under etablering. Det hører med til historien at jeg har fått mye hjelp og støtte fra min lokale Nav-konsulent.

Så jeg vil si til Bjørnhaug: Ikke gi opp. Det kan ordne seg. Det tar tid, men systemet jobber.