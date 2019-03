Skyss, få orden på temperaturene!

Den ene dagen holder jeg på å svette ihjel, mens den andre dagen mister jeg følelsene i beina fordi det er så kaldt.

MISFORNØYD: Det er så kjedelig å starte arbeidsdagen med en svett kropp, skriver Jarle H. Hansen. Foto: Eirik Brekke

Jarle H. Hansen Oppgitt busspassasjer

Publisert 18. mars 2019 07:00







Det er kanskje ikke det viktigste i verdens, men jeg blir syk av de vekslende temperaturene inne på Skyss sine busser.

11. mars 2019:

Gjennomsnittstemperaturen i bussen kan umulig være over 7 grader. Når man må sitte der i en time, blir man gjennomfrossen, og det gjør vondt i bena når man forlater bussen.

12. mars 2019:

Temperaturen er trolig over 30 grader, og ovnen koker. Jeg kan ikke ha leggen borti ovnen for da brenner jeg meg.

Jeg har vært i kontakt med Skyss, Tide og flere sjåfører, og alle skylder på hverandre.

Slik jeg har forstått Tide, skyldes det at termostaten blir lurt av den kalde luften som kommer inn ved hvert stopp. Jeg trodde at konseptet med såkalte bybusser var nettopp at de skulle stoppe ofte, så den forklaringen er syltynn.

Det er så kjedelig å starte arbeidsdagen med en svett kropp, til tross for at jeg dusjet rett før jeg gikk ut døren.

Det er på tide at Tide skjerper seg, og at politikerne stiller krav til komfort, ikke bare rutetider.

PS. Jeg har termometer om noen lurer på hvordan temperaturene er fremkommet.

TILSVAR FRA SKYSS:

Vi er lei for at du har vært utsatt for både for varme- og for kalde bussreiser! Alle transportmidler skal være utrustet med klimaanlegg, og temperaturen i buss er forhåndsinnstilt til mellom 18-22 grader, varierende om det er vinter eller sommer.

Som du skriver åpnes og lukkes dørene ofte, og systemene klarer derfor ikke alltid å holde temperaturen på riktig nivå. I tillegg kan det være feil på klimaanlegget på enkelte busser, vi anbefaler deg derfor å notere ned busslinje og avgangstid (dato/klokkeslett) og ta kontakt med kundesenteret vårt.

Vi kan da ta saken videre med busselskapet som kjører den aktuelle ruten, slik at de kan undersøke klimaanlegget på bussen det gjelder.

Vennlig hilsen Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss

