På Universitetet i Bergen handler ikke dette utelukkende om åpenbare overtramp som «alle vet om».

UIB

I et innlegg i BT torsdag 1. februar uttrykker Ingrid Birce Muftuoglu at jeg og Universitetet i Bergen «standardiserer varsling». Det stemmer ikke.

Hun har rett i at de aller fleste aldri vil bli utsatt for noe som krever at de går til sin leder, tillitsvalgt eller verneombud for å si fra.

Men vi er nødt til å ivareta de som faktisk kommer dit. De skal ha trygghet for at de blir møtt, hørt og fulgt opp. Det skal også den som det varsles om.

Vi lener oss ikke tilbake, men forsøker både å håndtere de sakene som meldes inn, og å skape rom for bevisstgjøring og refleksjon om hva et godt arbeidsmiljø er.

For Muftuoglu har rett i at rutiner og knapper ikke er nok. Kultur bygges og endres over tid. Når vi har satt dette på dagsorden med våre ledere ved UiB, handler det ikke utelukkende om opplæring i formaliteter. Det inkluderer også diskusjon og refleksjon rundt disse temaene.

Dette er ikke bare ord i HMS-planene våre, det er aktive og praktiske tiltak i arbeidet som nettopp har som mål å skape et godt arbeidsmiljø.

Kultur bygges selvsagt ikke bare i linje fra ledelsen. Alle de nyanserende, etiske og reflekterende innleggene fra de vitenskapelig ansatte ved universitetene er viktige refleksjoner arbeidslivet og samfunnet trenger, og som jeg som rektor støtter og ønsker velkommen.

Det burde ikke vært slik, men #metoo-kampanjen ble en «vekker» for mange ledere, også for meg. Sakene som har kommet til overflaten viser at vi ikke hadde god nok oversikt og at vi ikke hadde vært flinke nok til å følge opp egne retningslinjer og egen kultur.

Disse sakene er heller ikke utelukkende åpenbare overtramp eller knyttet til personer og handlinger «alle vet om».

Når #metoo materialiserer seg i konkrete saker, er det som arbeidsgiver og leder min fremste oppgave å iverksette tiltak som stopper trakassering og ivaretar den enkelte.

Bare slik kan vi utvikle et trygt og godt arbeids- og studiemiljø for alle våre 3600 ansatte og 16.900 studenter ved Universitetet i Bergen.