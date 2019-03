Guttene må få egen helsestasjon

DEBATT: Det er fortsatt tabu for gutter å dra på helsestasjonen.

VIL BRYTE TABUER: Mille Christensen og Kjersti Pettersen krever nye tiltak for gutter. Foto: Privat

Mille Christensen Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre

Kjersti Pettersen Bystyremedlem Høyre

Publisert: Publisert 3. mars 2019 15:00







Det er fortsatt tabu for mange gutter å dra til helsesykepleier på skolen og helsestasjon for ungdom. Gutter forteller også at det er vanskelig å snakke om problemer og følelser i guttegjengen. Derfor ønsker Høyre en egen helsestasjon for gutter, fordi guttene trenger et helsetilbud på egne premisser.

Tall fra 2017 viser at kun 26 prosent av de besøkende ved Helsestasjon for ungdom i Bergen er gutter. Vi må skape trygge rammer som gjør at guttene er villig til å åpne seg opp og snakke om følelser.

Det er helt nødvendig å tenke nytt og treffe guttene der de er. Noen av de beste forslagene vi har hørt kommer fra «Youtuberne» Joachim Haraldsen og Niklas Baarli. De tenker at noe av løsningen kan ligge i spill. De vi skape følelsen av en guttekveld, men mellom slagene skal man kunne snakke fritt om problemer, store og små. Vi tror det er viktig med slike situasjoner, hvor man ikke føler seg som en pasient.

Gutter kan selvfølgelig snakke fortrolig med en kvinnelig helsesykepleier, en som lytter og kan hjelpe og veilede. Men noen gutter foretrekker å snakke med noen de bedre kan identifisere seg med, spesielt når det kommer til spørsmål om seksualitet. Dette bekrefter Helsesykepleierstudent Daniel Kendrick til Forskerforum. Han mener at mange gutter opplever det som vanskelig og snakke med kvinnelige ansatte om typiske «gutteproblemer».

Vi trenger flere menn i omsorgsyrkene, men sliter med rekrutteringen. Det må gjøres et stort arbeid for å bygge ned tanken om at kjønn skal bestemme utdanning og yrke. Det er ekstremt viktig for hele helse- og omsorgssektoren at alle skal få tilgang til det samme, gode, helsetilbudet, og da er kjønnsbalanse essensielt. Her må alle gode krefter trå til, hvor kommune, stat og fylke legger til rette for at flere menn velger å jobbe i helsesektoren.

Tiden er inne for å få flere menn på helsestasjonene. Bergen er en god by å vokse opp i, og ved å erkjenne at gutter og jenter har ulike behov så blir Bergen en enda bedre by å vokse opp i og leve i. Vi må tenke nytt og lage en egen helsestasjon for gutter.