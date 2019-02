Nok tøys fra venstresiden!

Venstresidens motstand mot sjødeponi i Repparfjorden viser en virkelighetsfjern holdning til industri og verdiskapning.

MOTSTAND: Beslutningen om gruvedrift i Finnmark har utløst protester, som her ved slottet i Oslo fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tobias Strandskog Høyres 5. kandidat til bystyret i Bergen

Lasse Fredheim Fylkestingskandidat for Rogaland Høyre

Torbjørn Røe Isaksen treffer en nerve når han i en Facebook-post tar et oppgjør med det som er angrep etter angrep på norsk industri. Industrien bygger landet, skaper velferd og arbeidsplasser i Norge.

Vi kan ikke bli så virkelighetsfjerne at vi ikke anerkjenner hvordan jagerfly kjøpes og hvordan skoler, veier og sykehus bygges. Det er industrieventyret i privat sektor som bygger landet, og som realiserer nettopp velferdssamfunnet.

På Vestlandet vet vi bedre enn noen andre steder at industri er viktig. Vi har en ekstra grunn til å slå oss selv på brystet, og det er takket være oss at Norge er blitt et av verdens beste velferdssamfunn. Med vannkraft, fisk, olje og gass har vi ut utnyttet ressursene våre til å skape verdensledende industri.

For hva skal vi egentlig leve av i fremtiden? Byråkrater, studiesirkler eller kafeer i Oslo bygger ikke en eneste togstrekning, sørger ikke for flere helsesøstre på skolen, og verken forsvaret eller politiet får nye helikoptre og tanks. Landbruket, fisken, skogen og oljen sørger nettopp for et samfunn med store muligheter og små forskjeller. Det er grunnpilaren i den norske modellen.

Klimatrusselen tar vi på største alvor. Norge som nasjon må være villig til å gjøre store omstillinger. Vi må skape nye og grønne arbeidsplasser i nye sektorer og en industri som er fornybar. Norsk industri skal være med på den utviklingen. Da kan vi ikke bygge ned næringer som utvikler ny teknologi, som selv er omstillingsdyktig og som er villig til å ta et klimaansvar.

Norsk olje og gass er et kjempegodt eksempel på verdensledende innovatører, og forsyner Europa med energi. EU har selv sagt at norsk gass er en viktig del løsningen for å nå klimamålene. Norsk sokkel er i verdenstoppen på lave utslipp per produserte enhet. Da kan ikke vi stå utenfor å rope inn mot en hel næring hvor det jobber 300 000 nordmenn, og som aktivt vil bli en del av klimaløsningen.

At det nå åpnes for gruvedrift i Repparfjorden, er kjempebra. Det er ikke bare positivt for verdiskapningen i landet, men det er bra for Finnmark og for Kvalsund. Ordføreren Kvalsund sier det aller best selv: «Gruvedrift gir arbeidsplasser og penger i kommunekassen». Det er industri som bygger landet og skaper god felles velferd. Gruvearbeidet vil gi produksjon av kobber, et metall verden absolutt trenger mer av, dersom vi skal klare å få en grønnere transportsektor. Elbil-sektoren vil i fremtiden skrike etter mer kobber for nettopp å kunne nå den gigantiske etterspørselen etter elbiler.

Bellona-leder Frederic Hauge lenket seg fast i protest mot gruveslamdumping i Jøssingfjorden i 1989. Nå ser han derimot ingen andre alternativer enn å grave etter mer kobber, fordi verden trenger flere elbiler og en fornybar bilpark. Hvis man ikke ser viktigheten av å bidra til klimaløsninger, og samtidig sørge for norske arbeidsplasser, blir debatten vanvittig virkelighetsfjern. Da blir det ikke lenger en klimakamp, men en ideologisk kamp mot hva mange anser som «skitten» industri. Dette er jo nettopp hva næringsministeren så elegant skisserer i sin Facebook-post.

Norge har gode planer for hvordan vi skal nå klimamålene. Vi skal sammen med EU jobbe for en grønn omstilling og en fornybarfremtid. Det ekskluderer oss ikke fra å ha to tanker i hodet samtidig, spesielt når næringene selv utvikler teknologi og muligheter for hvordan vi når parisavtalen.

Vi må jobbe samme med næringslivet og fortsette å heie på jobbskaperne i samfunnet. Langs hele gullkysten på Vestlandet ser vi industrieventyret hver dag. Den ligger i vår historie og i vårt DNA. Vi kan ikke la en virkelighetsfjern venstreside snakke ned jobbskaperne i dette landet, vi må snakke dem som bygger landet opp. Nok tøys!